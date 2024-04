FINALE COPPA ITALIA 2024/ Juventus, un trofeo per salvare la stagione (Atalanta permettendo)

La Coppa Italia è sempre stato considerato un trofeo di consolazione per le squadre che hanno deluso in campionato e probabilmente è ancora così, mai come quest’anno le squadre si sono impegnate a fondo, visto anche il dominio dell’Inter in campionato. Da trofeo di consolazione è divenuto trofeo vero e proprio dove, dalle semifinali in poi, le contendenti hanno dato tutte sé stesse. Le semifinali sono state costituite da quattro squadre: la Lazio, che ha cambiato allenatore sostituendo Tudor a Sarri, e la Juventus, in preda al dilemma Allegri sì o Allegri no. All’andata la Juventus si impose due a zero, punteggio che garantisce un buon margine di vantaggio per la qualificazione, ma a Roma il risultato era due a zero per la Lazio, che aveva recuperato lo svantaggio e si proponeva come favorita per passare il turno o, quanto meno, per arrivare ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori, giocando a Roma, vantaggio non da poco.

Roma, chiesto il rinvio con l'Atalanta e della finale Coppa Italia/ La risposta della Lega (29 aprile 2024)

Un gol di Milik della Juventus, a poco dalla fine, permetteva ai bianconeri di recuperare ciò che era risultato compromesso e di passare in vantaggio con il punteggio aggregato di tre a due. Il forcing finale della Lazio non dava frutti, nonostante schierasse tutte le sue punte di diamante da Felipe Anderson a Luis Alberto a Immobile e Zaccagni; così la Juventus conservava il gol di Milik che le consentiva di passare il turno e arrivare in finale con i suoi migliori giocatori, da Szczesny a Danilo, alla coppia di attacco. La seconda partita delle semifinali di Coppa Italia è stata Fiorentina – Atalanta, vinta all’andata dai viola per uno a zero ma poi vinta al ritorno per quattro a uno in casa della Dea, che quest’anno, allenata come sempre da Gasperini, ha giustiziato pure il Liverpool per tre a zero fuori casa, ponendosi come favorita per l’Europa League dove troverà in semifinale la Roma, che con la cura di De Rossi sembra rivitalizzata, pur avendo perso due a zero dal Bologna che è la rivelazione dell’anno in campionato.

Diretta/ Atalanta Empoli (risultato finale 2-0): Miranchuk vicino al tris! (28 aprile 2024)

L’Atalanta ha trasformato in campioni giocatori mandati lì per rivitalizzarsi, tipo De Ketelaere, che riscatterà dal Milan, ove lo scorso anno aveva deluso, riscatto a 22 mln di euro, e Pasalic, fino a Scamacca, Lookman e Koopmeiners proveniente dall’AZ Alkmaar. In campionato soffre leggermente e si trova nel gruppo a ridosso delle prime, a dover lottare per riuscire a qualificarsi per la Champions principalmente, ma in Europa, con il tre a zero a casa del Liverpool, dimostra di essere una squadra capace di tutto. La vittoria sulla Juventus in finale di Coppa Italia a Roma le garantirebbe la partecipazione alla Europa League direttamente. Credo che il gioco difensivista della Juventus permetterà all’Atalanta di mettere in mostra il proprio gioco e di fare lei la partita, con la Juve non ancora certa della partecipazione alla Champions che cercherà un trofeo per salvare la stagione.

Diretta/ Lazio Atalanta Primavera (risultato finale 1-3): tris e sorpasso nerazzurro! (27 aprile 2024)

(Carlo Cattaneo)











© RIPRODUZIONE RISERVATA