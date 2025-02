Dalla strada al palco 2025, la finale: diretta e commento live

Cresce l’attesa per la finale di Dalla Strada al Palco 2025, ovviamente in diretta su Raiuno. Tredici finalisti sono pronti a contendersi la vittoria, dopo aver regalato grandi emozioni nelle precedenti puntate ed essersi regalati un piccolo grande traguardo. Da Antonio Nicolosi a Pierpaolo Foti, passando per Giorgina, Denisa Cartasu, Ginevra Giuli, Manuel e Johnny, Selma Ezzine, Francesca Sicilia, Domenico Vaccaro, Samuel e Stefano Rubino, Glenn Fulco e i Triple Check. Tante sorprese per i concorrenti più fortunati, ma anche la possibilità di aggiudicarsi il titolo di vincitore.

Chissà che per uno o più di loro non possano aprirsi nuovi scenari artistici e professionali in futuro, intanto però si godono il palco della rete ammiraglia Rai, davanti a milioni di telespettatori. Ci siamo dunque, Bianca Guaccero e Nek possono finalmente dare il via alla finale! (Agg.Jacopo D’Antuono)

Dalla strada al palco 2025, la finale: Luca Argentero e Ema Stockholma ospiti

Nuovo appuntamento con Dalla strada al palco su Rai1, il programma condotto da Nek e Bianca Guaccero giunge al capitolo finale, visto che questa sera verrà incoronato il vincitore di questa edizione 2025. Il format ideato da Carlo Conti è riuscito a ottenere numeri importanti in queste settimane di messa in onda, con il responso del pubblico che è stato senz’altro positivo sia in termini di numeri che di reazioni sui social.

E per la puntata finale di Dalla strada al palco 2025 sono previsti grandi ospiti, come l’attore Luca Argentero e la conduttrice e speaker Ema Stockholma, pronti a regalare momenti divertenti nell’arco della serata conclusiva del programma musicale, capace di dare la possibilità a molti artisti di strada di mettere in luce le loro qualità. Presente alla finale di Dalla strada al palco anche il noto comico e cabarettista Massimo Lopez, garanzia di risate per i telespettatori.

Non è finita qui, perché la finale di Dalla strada al palco 2025 si preannuncia ancora più ricca del previsto. Saranno presenti nel programma ideato da Carlo Conti e condotto da Bianca Guaccero e Nek anche altri grandi nomi della musica e del ballo, come Amii Stewart, Fausto Leali, gli Eiffel 65, i ballerini Angelica Gismondo e Tommaso Stanzani, il quartetto d’archi Alter Echo, Giusy Ferreri e Lorenzo Licitra.

Ovviamente poi ci sarà spazio per la gara, centralissima in questa serata conclusiva di Dalla strada al palco 2025, la cui messa in onda su Rai1 e RaiPlay è prevista come di consueto dopo la fine della puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino che garantirà sicuramente una bella fetta di pubblico al format musicale del duo Nek-Bianca Guaccero, pronti a intrattenere i telespettatori questa sera venerdì 7 febbraio 2025.