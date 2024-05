Finale di stagione Il Clandestino: svelata la verità su Khadija/ Anticipazioni ultima puntata 14 maggio 2024

In attesa dell’ultima puntata de Il Clandestino, dalle anticipazioni sul gran finale di stagione si scopre che Luca Travaglia (Edoardo Leo) sarà sempre più vicino alla verità: riuscirà a scoprire cosa c’è dietro l’attentato in cui Khadija sembra invischiata? La sua fidanzata nell’attentato è morta e dunque non può più rispondere a tutti i suoi dubbi. Nella sesta ed ultima puntata ci sarà un unico grande episodio, dal titolo Le Tre Mogli, diviso in due parti. L’ex ispettore si infiltrerà nella sicurezza per seguire un uomo d’affari che si rivelerà cruciale nelle sue indagini.

L’uomo sarà sospettato di finanziare una cellula terroristica a cui pare appartenesse anche Khadija (Lavinia Longhi) e ciò potrebbe aprire dei varchi per capire che cosa è successo davvero. Nel corso delle puntate, infatti, il personaggio di Luca Travaglia attraverso dei flashback ha ripercorso il suo passato e continuerà a tormentarsi aggrappandosi ai ricordi e ai piccoli dettagli che non aveva notato nei cinque anni in cui è stato con lei, ma Khadija è davvero coinvolta nell’attentato?

Dalle anticipazioni Il Clandestino ultima puntata si scopre come prosegue l’episodio de Le Tre Moglie- Seconda parte, Luca Travaglia grazie all’uomo d’affari entrerà sempre più a fondo nelle dinamiche della cellula terroristica, tra colpi di scena e risvolti inaspettati l’ex ispettore di polizia viene in contatto con una sua vecchia conoscenza che se arrestato sarebbe una ghiotta occasione per avere delle risposte alle domande che ormai non può più fare a Khadija.

E nel frattempo delle anticipazioni sulla puntata del 13 e 14 maggio 2024 de Il Clandestino le ha rivelate il regista delle serie, Rolando Ravello, in una recente intervista a Fanpage: “Nelle prossime puntate si cresce ancora di più, fino al finale, i quattro episodi finali in particolare (quindi le ultime due puntate, ndr) che sono davvero “una fucilata”. Non dico altro.” Gli spoiler svelano che ci sarà anche un cocente tradimento da parte di Carolina per Luca Travaglia. È visibile sulla piattaforma streaming RaiPlay e disponibile dopo la messa in onda.











