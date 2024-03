Finale di stagione Le indagini di Lolita Lobosco 3: Angelo muore?/ Anticipazioni ultima puntata

Come finisce Le indagini di Lolita Lobosco 3, Angelo viene ucciso? Anticipazioni sull’ultima puntata

È tutto pronto per il gran finale di stagione de Le indagini di Lolita Lobosco 3 e dalle anticipazioni sull’ultima puntata si scopre che ci sarà un clamoroso colpo di scena finale: Angelo rischia di venire ucciso. Andando con ordine nella puntata di questa sera, lunedì 25 marzo 2024, la vice questore Lolita Lobosco (Luisa Ranieri) farà di tutto per salvare Domenico, nonostante il Questore le ha tolto il caso perché troppo coivolta. Il 17enne infatti è stato rapito dalla criminalità organizzata come ritorsione nei confronti di Angelo (Mario Sgueglia).

Quest’ultimo infatti è pronto a testimoniare contro i mandanti dell’omicidio del padre della vice questore. Tuttavia proprio durante il processo Angelo rischierà di morire. Dal promo trasmesso su Rai1 e su Raiplay si intravede che uno degli imputati estrarrà una pistola per sparare ad Angelo. Il colpo partirà ma per sapere che cosa accadrà non resta che guardare l’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3. Le anticipazioni non svelano altro, Angelo verrà colpito? Ed in tal caso sarà solo ferito o perderà la vita?. Insomma, Angelo muore nel finale di stagione di Lolita Lobosco 3?

Le indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni puntata finale: Angelo muore? Paura anche per Domenico

I problemi per il personaggio impersonato da Luisa Ranieri non sono finiti qui, dalle anticipazioni sull’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 si scopre che sarà alle prese con un intricato caso di omicidio per risolvere il quale potrà fare affidamento all’aiuto del fidato collaborato ma soprattutto amico Antonio Forte. Ovviamente sarà in pensiero per la sorte di Domenico, riuscirà a trovarlo in tempo ed a salvargli la vita?

Gli spoiler svelano che ad aiutare la polizia ci sarà anche un vecchio compagno di scuola di Lolita e Antonio, un certo Mariuccio, detto la calamita, perché aveva una certa predilezione per la giovane Lolita: gli stava incollato. Il “James Dean dei poveri”, come lo chiama Antonio, sarà d’aiuto anche su caso legato a Domenico. E nel frattempo infine, per quanto riguarda la vita sentimentale, Lolita supererà la crisi con Leon? I due ritorneranno insieme? Non resta che attendere la puntata di questa sera.

