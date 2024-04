Finale di stagione Se potessi dirti addio: ultima puntata, come finisce?/ Elena scopre il segreto di Marcello

Se potessi dirti addio, il finale é dalle emozioni al cardiopalmo: le anticipazioni della puntata in onda il 5 aprile 2024

Sale l’attesa generale per la nuova e terza puntata di “Se potessi dirti addio”, con delle preannunciate emozioni al cardiopalmo nell’epilogo della lovestory tra i ruoli protagonisti, interpretati da Gabriel Garko e Anna Safroncik.

La puntata in chiusura anticipata della fiction Mediaset, prevista in onda di venerdì, potrebbe preludere ad un possibile secondo sequel di Se potessi dirti addio. La messa in onda delle ultime immagini della fiction, prevista sulle reti TV e streaming Mediaset, in chiaro su Canale 5 e online sul sito web Mediaset infinity il 5 aprile 2024, vedrebbe in particolare la protagonista interpretata dall’attrice Safroncik, Elena, venire a conoscenza del drammatico segreto dell’amato Marcello.

O almeno questo é parte integrante delle anticipazioni della attesa terza puntata di Se potessi dirti addio, in onda venerdì a partire dalle ore 21:30 circa. La trama del nuovo episodio della serie TV e streaming con Gabriel Garko e Anna Safroncik vede tra gli spoiler a prima firma Il sussidiario.net il ruolo interpretato dall’attrice summenzionata, Elena Astolfi, scoprire l’esperienza traumatica che ha investito la vita di Marcello. Fino a restarne emotivamente coinvolta. Tanto che lei sembrerebbe scoprirsi perdutamente innamorata di lui.

La traumatica rivelazione del segreto di Marcello si registra nell’attesa nuova ed ultima puntata, dal momento che la neuropsichiatra continua senza sosta a indagare sul passato del fascinoso De Angelis. Le indagini intraprese meticolosamente portano la donna a svelare l’arcano del drammatico segreto custodito dal ruolo protagonista, interpretato da Gabriel Garko.

Il ruolo di Elena Astolfi, quindi, nel finale della serie Mediaset, giunge alla vera identità del paziente 13. Tuttavia, lei non intende sconvolgere Marcello, rivelandogli il segreto legato alla vera identità del paziente. Ancor prima del ricovero dell’uomo Elena si mobilita per indagare sul passato del paziente Marcello, fino alla rivelazione dell’amara scoperta, cui lei giunge mediante la resa testimonianza di persone che erano vicine all’uomo prima che la vita dell’uomo fosse segnata da un terribile incidente.

Gli spoiler della scoperta, nella trama di Se potessi dirti addio

Lei fissa una serie di colloqui con le persone più vicine al paziente. L’uomo ha vissuto un tremendo trauma che ha sconvolto la sua esistenza. Elena finisce per capitolare in un forte sentimento provato nei riguardi di Marcello, fino a legarsi in un rapporto inscindibile a lui, tanto da palesarsi del tutto innamorata del paziente.

Tuttavia la professione la chiama a trattare il caso con con estrema professionalità e a mettere da parte il sentimento nutrito, per il bene dell’uomo che le ha rubato il cuore. Che all’ultima puntata prevista possa seguire presto il secondo sequel della fiction, Se potessi dirti addio? Tutto dipenderà dall’andamento degli ascolti TV e streaming sulle reti Mediaset dell’atteso appuntamento con l’occhio pubblico.











