Finale Europa League 2022/ Dove e quando si gioca? La Uefa ha scelto la sede

FINALE EUROPA LEAGUE 2022, DOVE SI GIOCA?

Dove si giocherà la prossima finale di Europa League? Si intende ovviamente l’edizione 2021-2022: stasera a Danzica avremo l’ultimo atto di questa stagione con la finale Villarreal Manchester United, ma naturalmente la Uefa si è già portata avanti. Addirittura, conosciamo già la sede delle prossime due finali di Europa League: se per il 2023 non esiste una data – per ovvi motivi – è già invece nota quella del 2022, che sarà il 18 maggio. Per quanto riguarda lo stadio, si tratterà del Ramon Sanchez Pizjuan: dunque Siviglia, a distanza di 19 anni ma in un altro impianto, diverso rispetto all’Olimpico (meglio conosciuto come La Cartuja).

Probabili formazioni Villarreal Manchester United/ Quote, Pogba-Cavani: chi si rivede

Infatti, nella città andalusa si era giocata la finale di Europa League 2003: il Porto di José Mourinho aveva battuto il Celtic ai tempi supplementari, e l’anno seguente si sarebbe preso anche la Champions League. Sarà allora Siviglia la sede della finale della prossima Europa League: la squadra andalusa ha centrato il record di titoli vinti, chissà che possa festeggiare un trofeo in casa anche se chiaramente l’obiettivo sarà quello di essere nella competizione “superiore”. La nostra speranza invece è che ci sia una squadra italiana: nella bolla di Colonia era toccato all’Inter, prima rappresentante del nostro Paese in 21 anni ma sconfitta, guarda caso, dal Siviglia.

Diretta Villarreal Manchester United/ Streaming video tv: la tradizione spagnola

LA STORIA DELLE FINALI DI EUROPA LEAGUE

La finale di Europa League 2022 sarà giocata a Siviglia: è curioso che per la Spagna si tratti solo della seconda volta, e solo in questa città. Ricordiamo che la finale secca esiste dal 1998, quando questa competizione si chiamava ancora Coppa Uefa: al Parco dei Principi l’Inter sconfisse la Lazio. Da quel momento abbiamo avuto tante sedi per la finale di Europa League, come giusto che sia; l’Italia ha avuto soltanto l’Allianz Stadium di Torino, con la Juventus fermatasi ad un passo dalla finale casalinga, mentre pensando all’Est Europa e all’ultimo atto di Danzica bisogna notare come nel 2019 il Chelsea abbia vinto a Baku (Azerbaijan) mentre nel 2015 lo stesso Siviglia aveva festeggiato a Varsavia, e ancora nel 2012 era stato il turno dell’Atletico Madrid che si era imposto nella finale di Bucarest. A Siviglia dunque si giocherà la finale di Europa League 2022, ma prima dobbiamo scoprire quale sarà l’esito di quella di stasera…

LEGGI ANCHE:

VINCITORE EUROPA LEAGUE 2021/ Pronostico sulla finale: altre quote per il match

© RIPRODUZIONE RISERVATA