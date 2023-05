Finale Europa League 2024/ Quando e dove si gioca: la sede e la data, stadio e città

FINALE EUROPA LEAGUE 2024: QUANDO SI GIOCA?

Oggi si disputa la finale di Europa League allo stadio Arena Puskas di Budapest naturalmente tra Roma e Siviglia, ma potrebbe sorgere la legittima curiosità di scoprire quale sarà la sede della finale di Europa League 2024, che sarà fissata per il giorno 22 maggio 2024, dunque una settimana prima rispetto ad oggi, perché senza Mondiali di mezzo il programma della prossima stagione sarà più “normale”. Questa finale assegnerà il titolo della UEFA Europa League 2023–2024, che sarà l’edizione numero 53 della competizione e già la quindicesima da quando la Coppa Uefa è stata ridenominata appunto Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SIVIGLIA/ Quote, Rui Patricio a caccia di rivincita personale (31 maggio 2023)

Possiamo allora annunciare che la finale di Europa League 2024 avrà luogo presso l’Aviva Stadium di Dublino, il principale stadio non solo della capitale dell’Eire ma della intera Irlanda. Dublino ha ottenuto l’organizzazione di questa finale di Europa League 2024 nel contesto di un accordo con la Uefa quando rinunciò ad essere una delle sedi dell’Europeo itinerante in programma nel 2020 e poi rimandato per Covid al 2021 e vinto dall’Italia. Il 16 luglio 2021 fu dato l’annuncio di questo accordo e per Dublino la finale di Europa League 2024 sarà la ricompensa per gli sforzi e gli investimenti effettuati per Euro 2020.

Probabili formazioni Roma Siviglia/ Diretta tv: Dybala c'è, ma partirà dalla panchina (finale Europa League)

FINALE EUROPA LEAGUE 2024: DOVE SI GIOCA L’ANNO PROSSIMO?

La finale di Europa League 2024 non sarà la prima con sede a Dublino e al suo Aviva Stadium, perché c’è il precedente del 2011, quando questo impianto nuovissimo (era stato aperto un anno prima, il 14 maggio 2010) ospitò appunto la finale dell’edizione 2010-2011 della Europa League. La data esatta fu il 18 maggio 2011, si trattò di un derby portoghese vinto per 1-0 dal Porto di André Villas-Boas contro i connazionali dello Sporting Braga, che furono sconfitti dal gol decisivo segnato al 44’ minuto di gioco da Radamel Falcao, che era sicuramente la punta di diamante di quel Porto che fece il bis della Coppa Uefa vinta nel 2003 con un certo José Mourinho in panchina.

BIGLIETTI FINALE EUROPA LEAGUE 2023 BUDAPEST/ Roma, caccia ai tagliandi: prezzi, info

Circa lo stadio che sarà sede della finale della Europa League 2024, possiamo aggiungere che in realtà l’Aviva Stadium di Dublino è più noto agli appassionati di sport come “casa” del grande rugby, dal momento che ospita le partite del Leinster e soprattutto gli incontri casalinghi della Nazionale d’Irlanda (che nel rugby unisce Eire e Ulster) nel celebre Torneo Sei Nazioni ma solitamente anche nei test match, con un bilancio di 54 vittorie, due pareggi e 14 sconfitte su 70 incontri per i padroni di casa, inoltre nel 2013 ospitò pure la finale di Heineken Cup, la Champions League del rugby.











© RIPRODUZIONE RISERVATA