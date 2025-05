FINALE EUROPA LEAGUE 2026: QUANDO E DOVE SI GIOCA L’ANNO PROSSIMO?

La finale Europa League è dietro l’angolo, mercoledì 21 maggio Tottenham Manchester United definirà la squadra che prenderà il posto dell’Atalanta nell’albo d’oro e sappiamo bene che l’ultimo atto del torneo si giocherà al San Mamès di Bilbao. Tuttavia, la Uefa da tradizione rende già note le sedi delle due finali successive, e dunque possiamo già iniziare a parlare di dove sarà disputata la finale Europa League 2026: la data intanto sarà quella del 20 maggio, sempre di mercoledì come ormai accade da tempo, e la sede sarà la Vodafone Arena di Istanbul.

Per i più nostalgici, si tratta del Tüpraş Stadyumu Beşiktaş Park, tra l’altro così nominato in ambito Uefa visto che le sponsorizzazioni non sono “consentite”; è conosciuto anche come Kartal Yuvası, traduzione letterale Nido dell’Aquila, ed è chiaramente lo stadio in cui il Besiktas gioca le sue partite casalinghe. I turchi possono ancora sperare di qualificarsi ai turni preliminari di Europa League e iniziare così il cammino verso la finale casalinga: ora però noi dobbiamo andare a scoprire qualcosa in più su dove si giocherà la finale Europa League 2026, perché ci sono alcune cose da dire.

FINALE EUROPA LEAGUE 2026: ISTANBUL UNA TRADIZIONE, MA…

La finale Europa League 2026 si giocherà dunque alla Vodafone Arena di Istanbul: la città turca ospita per la seconda volta una finale di questa competizione ma lo stadio era diverso, nel 2009 infatti lo Shakhtar Donetsk aveva battuto 2-1 (ai supplementari) il Werder Brema ma eravamo al Şükrü Saracoğlu, vale a dire lo stadio del Fenerbahçe. Se parliamo di stadio, la Vodafone Arena è stata teatro di una sola finale internazionale: la Supercoppa Europea nel 2019, una sfida tutta inglese in cui il Liverpool di Jurgen Klopp ha battuto ai rigori il Chelsea di Frank Lampard (ma l’Europa League l’aveva vinta Maurizio Sarri).

Se invece parliamo della città di Istanbul, la finale Europa League 2026 chiaramente non è una novità ma, oltre al precedente di cui abbiamo già parlato, ci sono due finali di Champions League disputate all’Atatürk (lo stadio Olimpico) e curiosamente amare per due squadre italiane a vantaggio di due avversarie inglesi, perché nel 2005 il Milan ha subito l’incredibile rimonta del Liverpool perdendo poi ai rigori mentre due anni fa l’Inter è caduta di misura contro il Manchester City. Per questa finale Europa League 2026 manca ancora un anno ed è letteralmente tutto possibile…