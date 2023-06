Finale Europa League: Roma – Siviglia, problema tecnico su Rai1 durante i rigori/ Ironia del web

Finale Europa League: la Roma si arrende al Siviglia ai calci di rigore, ma la beffa è doppia

L’amarezza del giorno dopo è forse più lucida, meno evidente, ma comunque dolorosa quando si tratta di aver sfiorato un obiettivo storico per un’intera carriera. La Roma ieri sera ha assaporato per diversi minuti la possibilità di alzare il secondo trofeo europeo; la finale di Europa League contro il Siviglia sembrava essersi incanalata su binari favorevoli. Prima il vantaggio dei giallorossi con il goal di Dybala nel primo tempo; alla ripresa il pareggio con autogoal di Mancini, fino alla roulette dei calci di rigore dove a trionfare in maniera beffarda è stata proprio la compagine spagnola.

Proprio nel confronto ai rigori tra Roma e Siviglia nella finale di Europa League, nel momento tra l’altro decisivo, si è verificato un problema tecnico che ha tormentato ulteriormente il dispiacere dei tifosi giallorossi per il successo solo sfiorato. Dopo gli errori di Manini e Ibanez dal dischetto, era pronto a calciare il rigore decisivo Montiel per il Siviglia. Ironia della sorte, dopo i primi passi del terzino argentino verso il pallone si è verificato un problema con il segnale della partita trasmessa su Rai 1.

Finale Europa League: la “gaffe” di Rai 1 nel momento decisivo dei calci di rigore

Come anticipato, il segnale di trasmissione della partita tra Roma e Siviglia – valida per la finale di Europa League – ha tirato un brutto scherzo ai tifosi giallorossi. Sono stati pochi i secondi di disservizio, ma tanto è bastato a generare confusione e soprattutto rabbia sui social sia nel post partita che ancora questa mattina. Lo schermo ha iniziato ad incartarsi, con il volume aiutava nel rendere chiaro cosa stesse accadendo. Proprio nel bel mezzo del disservizio, si vede Rui Patricio parare il rigore a Montiel, ma il problema tecnico quasi fa sembrare fittizio quel miracolo che poteva riaccendere le speranze dei tifosi della Roma.

Lo scherzo del destino offerto dal problema tecnico si conclude poi, a situazione risolta, proprio quando l’arbitro come ulteriore beffa decide di far ribattere il rigore a Montiel per un’irregolarità commessa da Rui Patricio. Il resto purtroppo è storia; il terzino del Siviglia questa volta non sbaglia, buca il portiere della Roma e porta al cielo il trofeo dell’Europa League per la settima volta. “Disastro Rai 1 che si impalla durante i calci di rigore“, e ancora: “Ma cos’è successo su Rai 1 sul rigore decisivo? Sono tornati indietro nel tempo per farglielo ritirare… Rai laziale!”. Questi alcuni dei commenti pubblicati su Twitter – riportati da TvBlog – che ironizzano proprio sul disservizio che ha interessato il momento topico dei calci di rigore. Tra l’altro, la finale di Europa League segna anche il record di partita più lunga della storia, al netto dei corposi minuti di recupero fino ai rigori; il palinsesto Rai ha infatti subito un ritardo di circa 30 minuti.











