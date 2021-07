Finale Europei 2020, premi UEFA/ 25 milioni di euro a testa per Italia e Inghilterra

Quali sono i premi economici che spetteranno a Italia e Inghilterra per avere raggiunto la finale degli Europei 2020 (clicca qui per seguire la diretta)? Una domanda decisamente gettonata in questa giornata storica per il nostro calcio e che evidenzia ancora una volta come, al risultato sul campo, si affianchi anche quello economico, aspetto mai trascurabile. La UEFA ha stabilito un montepremi totale di 331 milioni di euro prima dell’inizio della kermesse calcistica continentale, cifra leggermente più alta rispetto a quella stanziata in occasione degli Europei 2016 in Francia.

In particolare, come rivela l’ANSA in una nota, la qualificazione è valsa 9,25 milioni, ogni vittoria nella fase a gironi ha garantito 1 milione, mentre il passaggio agli ottavi 1,5 milioni, l’ingresso ai quarti 2,5 milioni, il raggiungimento della semifinale 4 milioni. Per la finale, infine, 5 milioni e per chi alza il trofeo ulteriori 3 milioni. Italia e Inghilterra, a conti fatti, incasseranno a testa più di 25 milioni di euro, e una delle due supererà addirittura i 25,5 milioni introitati dal Portogallo cinque anni fa.

FINALE EUROPEI 2020: I PREMI DELLE ALTRE NAZIONALI

Siete curiosi di sapere anche i premi che hanno intascato le altre Nazionali che non sono riuscite a raggiungere la finale degli Europei 2020? Portogallo e Francia, finaliste della scorsa edizione, insieme alla Germania sono tra coloro che hanno guadagnato di meno da questa avventura itinerante per il Vecchio Continente (12,25 milioni per tedeschi e lusitani, così come per Galles e Croazia). 12,75 milioni per i transalpini, così come per Svezia e Austria, 13,75 milioni per l’Olanda.

Al Belgio di Lukaku sono andati 16,25 milioni, all’Ucraina 14,25 milioni, a Svizzera e Repubblica Ceca 14,75 milioni di euro. Clamoroso l’assegno della sorpresa Danimarca (18,25 milioni di euro), mentre esattamente un milione in più è andato alla Spagna sconfitta in semifinale proprio dalla selezione allenata da Mancini. Insomma, un bilancio che non può che far sorridere molte federazioni, su tutte quella italiana e quella inglese, che sono quelle che hanno tratto maggior beneficio da questo lungo torneo.

