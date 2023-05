Finale Eurovision 2023/ Diretta, scaletta e vincitore: attesa per Marco Mengoni

Finale Eurovision 2023: anticipazioni e diretta 13 maggio

Sabato 13 maggio, alle 20.35, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, Raiuno trasmette l’attesissima finale dell’Eurovision 2023. L’evento musicale più visto al mondo torna in onda da Liverpool, città che lo ospita in rappresentanza dell’Ucraina, Paese vincitore della scorsa edizione. A commentare la serata per l’Italia ci sarà una coppia inedita per metà. Confermato Gabriele Corsi che, quest’anno, sarà affiancato da Mara Maionchi che sostituisce Cristiano Malgioglio, impegnato nella giuria del serale di Amici 2023.

La finalissima dell’Eurovision sarà tramessa in tutto il mondo. Ogni Paese avrà i propri commentatori che in Italia, come abbiamo svelato, saranno Gabriele Corsi e la Maionchi che, nel corso della serata, faranno uno speciale in bocca al lupo a Marco Mengoni. La serata potrà così essere vista sia in diretta televisiva su Raiuno che in diretta streaming su Raiplay.

Gli ospiti dell’Eurovision 2023: per l’Mahmood

L’Eurovision 2023 è attesissimo in Italia non solo per Marco Mengoni, in gara come rappresentante dell’Italia, ma anche per la presenza sul palco, in qualità di ospite, di Mahmood. L’artista è stato invitato dalla BBC e quella di questa sera sarà la sua terza presenza all’Eurovision: ha rappresentato l’Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano “Soldi”, e lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo il trionfo a Sanremo 2022 con “Brividi”. Mahmood «Imagine», accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra.

L’artista italiano non sarà il solo ospite della finale. Gli altri ospiti della serata, infatti, sono: Roger Taylor, il batterista dei Queen, che accompagnerà Sam Ryder, il cantante britannico giunto secondo a Torino 2022 con “Spaceman”, e i Kalush Orchestra, campioni in carica, che apriranno lo show con la canzone vincitrice a Torino 2022, “Stefania” in un filmato che vedrà la partecipazioni di artisti britannici del calibro di Andrew Lloyd Webber e Joss Stone.

La scaletta della finale dell’Eurovision 2023

Sono ventisei i Paesi finalisti protagonisti della finalissima dell’Eurovision 2023. Ai Big Five ovvero i cinque Paesi che accedono di diritto alla finale e che sono Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra si sono aggiunti i Paesi che hanno conquistato la finalissima nel corso delle due semifinali. Ecco, dunque, la scaletta della serata con i Paesi e le canzoni in gara:

Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Portogallo: Mimicat – Ai Coração Svizzera: Remo Forrer – Watergun Polonia: Blanka – Solo Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava Francia: La Zarra – Évidemment Cipro: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Spagna: Blanca Paloma – Eaea Svezia: Loreen – Tattoo Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje Italia: Marco Mengoni – Due Vite Estonia: Alika – Bridges Finlandia: Käärijä – Cha Cha Cha Repubblica Ceca: Vesna – My Sister’s Crown Australia: Voyager – Promise Belgio: Gustaph – Because Of You Armenia: Brunette – Future Lover Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna Ucraina: Tvorchi – Heart of Steel Norvegia: Alessandra – Queen of Kings Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter Lituania: Monika Linkytė – Stay Israele: Noa Kirel – Unicorn Slovenia: Joker Out – Carpe Diem Croazia: Let 3 – Mama ŠČ! Regno Unito: Mae Muller – I Wrote A Song

