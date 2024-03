Finale Grande Fratello 2024/ Diretta e vincitore: sorprese, confronti ed eliminazioni a catena

Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta finale 25 marzo

Lunedì 25 marzo, in prima serata, torna in onda per l’ultima volta in questa stagione il Grande Fratello 2024. Dopo sei, lunghi mesi in cui non sono mancate le emozioni, le sorprese, i confronti e i colpi di scena, Alfonso Signorini conduce l’ultima e attesissima finale del Grande Fratello 2024. In studio, anche in questa attesissima finale, non mancheranno l’opinionista Cesara Buonamici e la commentatrice social Rebecca Staffelli che, anche questa sera, mostrerà il parere del popolo del web sui concorrenti che sono riusciti a superare tutte le puntate e a conquistare un posto in finale.

Quella in onda questa sera sarà una serata ricchissima in cui non mancheranno le emozioni, le sorprese per tutti i concorrenti, ma anche gli ultimi confronti con cui si cercherà di mettere un punto a questioni lasciate in sospeso. Tuttavia, la serata si aprirà con l’esito del primo televoto. Solo uno tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi diventerà ufficialmente finalista e si unirà a Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero. A deciderlo, come sempre, sarà il pubblico attraverso il televoto.

Grande Fratello 2024: sorprese per i finalisti

Sarà una sorpresa super emozionante per i finalisti del Grande Fratello 2024 che si sfideranno attraverso una serie di televoti che porteranno, al termine della serata, all’elezione del vincitore. Come accaduto nelle precedenti edizioni, ci saranno diverse sfide tra i finalisti fino all’ultimo televoto che decreterà il primo e il secondo classificato. Saranno quest’ultimi ad avere, poi, il compito di vivere il momento più emozionante ovvero quello in cui si spengono tutte le luci della casa.

Non mancheranno, naturalmente, le sorprese per tutti i finalisti che, oltre ad avere la possibilità di ripercorrere il proprio percorso attraverso dei commoventi filmati, riceveranno la visita di amici e parenti che li hanno sostenuti da lontano per tutto il lunghissimo percorso all’interno del bunker di Cinecittà.

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero: ultimi confronti?

Una delle grandi protagoniste del Grande Fratello 2024 è stata sicuramente Beatrice Luzzi che ha avuto problemi con quasi tutti i concorrenti. Nel corso dei mesi, Beatrice si è scontrata con Massimiliano Varrese, Rosy Chin anche se con quest’ultima le incomprensioni si sono limitate ai primi mesi e Perla Vatiero. Nel corso della serata, l’attrice potrebbe così avere la possibilità di togliersi gli ultimi sassolini dalle scarpe e svelare cosa pensa effettivamente dei suoi compagni d’avventura.

In casa, inoltre, potrebbero tornare anche Giuseppe Garibaldi e Mirko Brunetti: il primo per svelare i propri sentimenti a Beatrice dopo l’intervista rilasciata a Verissimo e il secondo per suggellare il nuovo inizio di Perla prima dell’uscita di quest’ultima dalla casa di Cinecittà.

Come vedere in diretta streaming la finale del Grande fratello 2024

La finale del Grande Fratello 2024 sarà lunga ed emozionante e sarà trasmessa, in diretta televisiva, da canale 5 a partire dalle 21.30 scontrandosi con l’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3. La finale del Grande Fratello 2024, inoltre, potrà essere seguita anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione dove è possibile ripercorrere il percorso di tutti i finalisti attraverso le numerose clip.











