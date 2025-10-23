La finale di Io canto family 2025 va in onda questa sera con una serata ricca di musica ma anche di ospiti tra cui anche Benedetta Caretta.

Dopo racconti toccanti, incontri a sorpresa sul palco e tante emozioni che solo la musica riesce a regalare, oggi, giovedì 23 ottobre 2025, Michelle Hunziker, con il suo sorriso materno e rassicurante, torna sul palco di Io canto family 2025 per condurre l’attesissima finalissima. Con la sua simpatia, ma anche con la sua empatia, la conduttrice accoglierà tutti i finalisti infondendo loro coraggio per affrontare l’ultimo step per portare a casa la vittoria.

I finalisti, infatti, questa sera, avranno la possibilità non solo di portare a casa il titolo di vincitore, ma anche un montepremi che fa davvero gola a tutti e che ammonta a 50mila euro oltre a ricevere la targa speciale di R101 che sarà consegnata al vincitore da una delle voci della radio ovvero Rebecca Staffelli. Anche questa sera, tuttavia, non mancherà la giuria che sarà composta, come sempre, da Patty Pravo e Noemi.

Io canto family 2025: cosa accadrà in finale

Sarà una serata intensa e lunga quella che vedrà protagonisti non solo i concorrenti che, puntata dopo puntata, sono riusciti a conquistare la finale di Io canto Family 2025 ma anche per i coach che, nel corso della settimana, si sono emozionati con i propri concorrenti vivendo un’esperienza straordinaria. Nel corso della serata, le coppie finaliste si esibiranno più volte e avranno la possibilità anche di cantare, ancora una volta, con i propri coach.

Oltre a seguire da bordo campo tutta la serata, infatti, Ermal Meta, Serena Brancale, Sal Da Vinci e Giusy Ferreri si metteranno in gioco esibendosi sulle note di canzoni che non sono nel loro repertorio. Non mancheranno, poi, gli ospiti che, questa sera, saranno davvero speciali. Sul palco di X Factor 2025, infatti, arriveranno tre nomi che il pubblico di Io Canto Family conosce molto bene perché hanno vinto le edizioni del passato ovvero. Marta Viola e Namite Selvaggi e Benedetta Caretta.

Come seguire in diretta streaming la finale di Io canto family 2025

Ultima possibilità, dunque, per emozionarsi con le voci dei protagonisti di Io canto family 2025 la cui finale partirà al termine de La ruota della fortuna. Sintonizzando il televisore su canale 5 a partire dalle 21.45 si avrà così la possibilità di seguire la diretta televisiva dello show. Chi, invece, preferisce seguire la finale in diretta streaming può comunque collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’applicazione avendo così anche la possibilità di rivedere le singole esibizioni o di rivedere anche le precedenti puntate.