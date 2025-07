Finale Isola dei Famosi 2025: anticipazioni, diretta e vincitore. Chi sono i 6 finalisti che questa sera si contenderanno la vittoria nell'ultima puntata

Qualche settimana prima del previsto a causa degli ascolti non proprio entusiasmanti questa sera, mercoledì 2 luglio 2025, andrà in onda la finale Isola dei famosi 2025 e si scoprirà chi sarà il vincitore.

Questa edizione che sta per concludere è stata all’insegna di tantissime novità, per la prima volta conduttrice di un reality Veronica Gentili ha dimostrato di aver tutte le carte in regola per essere al timone di un programma di puro intrattenimento, spigliata, precisa ma con il giusto mix di serietà e leggerezza ha conquistato solo giudizi positivi sia delle critica che del pubblico.

In questa finale Isola dei famosi 2025, poi, ritroveremo nei panni dell’opinionista Simona Ventura. La storica conduttrice dell’Isola che in passato è stata anche tra i concorrenti si è dimostrata perfetta anche in questa nuova veste dove ha spiccato soprattutto il rapporto con la conduttrice. Debutto anche per l’inviato Pierpaolo Pretelli volato in Honduras per la prima volta che nel suo ruolo si può dire se la sia cavata bene.

Protagonisti assoluti, però, sono u naufraghi ancora rimasti in gioco: Cristina Plevani, Omar Fantini, Teresanna Pugliese, Mario Adinolfi, Loredana Cannata e Jey Lillo ed uno di loro sarà il vincitore Isola dei famosi 2025.

Andiamo a scoprire chi sono i finalisti dell’Isola dei famosi 2025

Come detto protagonisti del reality sono i naufraghi ma nel dettaglio, chi sono i finalisti Isola dei famosi 2025? I primi ad essere stati proclamati finalisti sono stati Cristina Plevani, Loredana Cannata, Omar Fatini e Mario Adinolfi e nella finalissima ci sarà posto solo per uno tra Teressa Pugliese e Jey Lillo. Entrambi sono al televoto e sarà il pubblico a decidere chi dovrà continuare il gioco. Il verdetto verrà letto in apertura di puntata da Veronica Gentili.

E mai come quest’anno non ci sono certezze su chi sarà il vincitore Isola dei famosi 2025, secondo gli scommettitori hanno buone probabilità di vittoria Cristina Plevani e Teresanna Pugliese, seguiti a ruota da tutti gli altri. Per i sondaggi, invece, come quello di ForumFree il vincitore è Omar Fantini seguito da Cristina Plevani. Poche chance di trionfo sembrano avere Mario Adinolfi, personaggio divisivo che ha catalizzato l’attenzione sin dalla prima puntata, Loredana Cannata e Jey Lillo.

Anticipazioni finale Isola Dei Famosi 2025, ultima puntata 2 luglio 2025: sorprese e televoti flash

Le anticipazioni finale Isola dei famosi 2025 svelano che nell’ultima puntata del 2 luglio 2025 non mancheranno i colpi di scena. Innanzitutto in studio ci saranno tutti gli ex concorrenti, non è chiaro se anche coloro che si sono ritirati o solo gli eliminati. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e risvolti decisivi ma non mancheranno anche delle soprese emozionanti per tutti i finalisti.

E poi ancora nella finale Isola dei famosi 2025, l’ultima puntata che andrà in onda questa sera i finalisti dovranno cimentarsi in una lunga serie di prove sia individuali che collettive che li costringeranno ad andare oltre i propri limiti. I concorrenti dopo 56 giorni in Honduras avranno modo di vedere come sono cambiati. E soprattutto verrà decretato il vincitore dell’Isola 2025 con una serie di televoti flash.

Isola dei Famosi 2025, dove vedere la finale in tv e in streaming

Per chi desiderasse vedere la finale dell’Isola dei Famosi 2025 andrà in onda in televisione su Canale 5 e sarà resa disponibile come sempre la visione in streaming, sulla piattaforma di Mediaset Infinity.