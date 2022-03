Finale Masterchef Italia 11, pagelle e vincitore/ Tracy sulle stelle, Lia perdente elegante

Pagelle Masterchef Italia 2021-2022 ed. 11 della finale: Tracy la vincitrice!

Si è chiusa la finalissima di Masterchef Italia 11. Sono arrivati i giudici finali e il voto più alto non può che essere per la trionfatrice di questa edizione. Tracy si prende un bel 10 e non solo perché fa rima, ma anche perché all’impeccabilità delle sue performance culinarie ha abbinato una grinta da vera leonessa, caratterizzata anche dal tifo dei suoi parenti, gli unici a non piangere in una valle di lacrime per gli altri finalisti. Voti alti però anche per gli altri concorrenti: un bel 8.5 a Carmine, che forse è l’unico che può nutrire un pizzico di rimpianto dopo essersi preso subito la casacca dopo la Mystery Box: poteva sembrare il favorito, Tracy l’ha rimontato alla grande. E’ stata una bella favola quella di Christian, che si merita un 9 pieno: il papà ha ricordato come fosse poco convinto che il suo carattere si sposasse con l’esperienza di Masterchef, lui se l’è mangiata invece a colazione. Letteralmente.

La finale di Masterchef Italia 11 ha vissuto di momenti toccanti ed emozionanti e uno di questi è stata la prima eliminazione, quella di Lia. Voto 8 per lei che forse non è riuscita a dare il meglio ai fornelli nell’appuntamento più importante, ma al momento dell’eliminazione ha regalato una vera e propria lezione di stile, ricordando come in queste situazioni vince chi ha più cuore, ma chi è lo si capisce solo all’ultimo metro. E i giudici? Chef Barbieri si dimostra il veterano e il vero fuoriclasse del format, voto 8 per lui che è riuscito a tenere le redini della finale con ritmi alti e battuta pronta. Chef Cannavacciuolo si merita un 7.5, amato dai concorrenti e dal pubblico ma forse in questa finale lasciatosi andare a qualche sentimentalismo di troppo che non gli si addice. Pur essendo stato lui a proclamare il vincitore, non ha convinto Chef Locatelli, voto 5.5: al di là di un ritmo di conduzione non impeccabile, al momento dei giudizi ha sofferto troppo la personalità degli altri giudici.

