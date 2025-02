Masterchef Italia 14, la finale: diretta e commento live del 27 febbraio 2025

Comincia la finale di Masterchef 14. Vincendo la mystery box, uno dei quattro concorrenti volerà direttamente alla finalissima, potendo dunque presentare il suo menù. Per i quattro concorrenti, l’emozione è davvero tanta e tutti sognano la casacca che permetterebbe loro di approdare proprio alla finalissima. Per la prima prova della finale di Masterchef 14 c’è un ospite speciale: si tratta di Mauro Colagreco, definito “lo chef globale del nuovo secolo”. Lo chef, argentino ma di origine italiana, gestisce un ristorante a Tre Stelle Michelin a Mentone, in Costa Azzurra. (agg. JC)

Masterchef Italia 14: anticipazioni e diretta finale 27 febbraio 2025

L’attesa è finita. Oggi, giovedì 27 febbraio 2025, in prima serata, va in onda l’attesissima finalissima di Masterchef Italia 14 al termine della quale sarà decretato il vincitore tra Simone, Jack, Mary e Anna. Sono loro i fantastici quattro selezionati dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli che, puntata dopo puntata, hanno individuato coloro che considerano i migliori aspiranti chef dell’edizione che si conclude questa sera.

La finalissima di Masterchef Italia 14 si svolgerà come una classica puntata ovvero con una Mistery Box, un Invention Test e un’eliminazione. Alla fine in tre presenteranno il loro menù di degustazione da quattro portate e solo uno raccoglierà l’eredità di Eleonora Riso portando a casa il titolo di vincitore, un premio da 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.

Masterchef Italia 14: le prove della finale

La finale di Masterchef Italia 14 prevede una Mistery Box e un Invention Test che avranno un ospite speciale. Entrambe le prove, infatti, saranno presiedute dallo chef tre stelle Michelin: Mauro Colagreco del ristorante Mirazur a Mentone in Francia che è il primo cuoco argentino a raggiungere la vetta del World’s 50 Best Restaurants Alla prova più importante ovvero quella del menù di degustazione arriveranno solo in tre.

Durante tale prova, i tre finalisti di Masterchef Italia 14 dovranno preparare un meno tipico di un ristorante stellato formato da quattro portate che sarà giudicato dai tre giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo e che, dopo essersi consultati, decideranno il vincitore.

Come vedere in diretta streaming la finale di Masterchef Italia 14

L’attesissima finalissima di Masterchef Italia 14 può essere vista in diretta televisiva, a partire dalle 21.15 sintonizzando il televisore su Sky Uno. Chi, invece, preferisce la diretta streaming, può collegarsi a Now Tv per il quale, esattamente come per Sky, occorre la sottoscrizione di un abbonamento. Diversi i modi, dunque, per non perdere nulla dell’ultima puntata del talent show culinario più famoso della televisione italiana.