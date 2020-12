Finale Miss Italia 2020, diretta streaming/ 23 finaliste: “sarà la regina della speranza”

Finale Miss Italia 2020, la diretta streaming del concorso di bellezza diretto da Patrizia Mirigliani sarà trasmesso lunedì 14 dicembre 2020 sui canali social ufficiali della manifestazione: 23 le finaliste in gara. Il concorso di bellezza per eccellenza nonostante la pandemia da Coronavirus non si ferma, ma si adatta a quelle che sono le regole anti-Covid. L’evento proprio per questo motivo sarà trasmesso in diretta streaming per la prima volta in assoluta e sarà condotto da Alessandro Greco. 23 le finaliste in gara per la corona di “più bella di Italia”: chi sarà la nuova Miss Italia 2020 dopo Carolina Stramare? Mai come quest’anno l’edizione del concorso di bellezza italiano diventa “social” e “virtuale” lasciando Salsomaggiore e approdando a Roma dove durante la diretta streaming di lunedì 14 dicembre 2020 verrà eletta la reginetta di bellezza.

La stessa patron del concorso ha dichiarato sul concorso: “sarà la Miss Italia della speranza con un’elezione in modalità diversa, nel rispetto di tanti che da mesi affrontano ogni sacrificio, ma sarà una Miss Italia che guarda al futuro, un segnale di ripresa, di fiducia, di un ritrovato, necessario vigore”. Un concorso completamente rivoluzionato per adattarsi nel migliore dei modi a quelle che sono le regole richiede per contrastare la diffusione della pandemia da Coronavirus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DELLA FINALE DI MISS ITALIA

Miss Italia 2020,la finale in diretta streaming: chi vincerà?

L’edizione 2020 di Miss Italia è la prima ai tempi del Covid. Per questo motivo la patron Patrizia Mirigliani ha modificato l’intero concorso di bellezza che per la prima volta in assoluto si svolgerà a Roma con tanto di diretta streaming sui canali ufficiali del concorso. 23 le canditate a titolo di reginetta di bellezza, alcune si sono candidate anche tramite i social. Ogni regione italiana avrà una propria rappresentante, fatta eccezione per l’Emilia Romagna che potrò contare su due Miss: Miss Emilia e Miss Romagna. Il concorso di bellezza si svolgerà presso il Polo Culturale Multidisciplinare Spazio Rossellini senza la presenza del pubblico e nel totale rispetto dei protocolli sanitari.

All’interno del Polo Culturale ci sarà anche una giuria tecnica chiamata a giudicare le 23 finaliste in gara. Tra le tante Miss in gara segnaliamo: Beatrice Scolletta, eletta Miss 365 all’inizio dell’anno Miss Roma 2020 Martina Sambucini. La patron Mirigliani all’Ansa ha dichiarato: “in alcune zone d’Italia, prima che tutto si fermasse per il Covid 19 si sono svolte le normali selezioni. Le altre aspiranti Miss si candideranno via social. Le giurie selezioneranno le cinque pre-finaliste per ogni regione e successivamente le finaliste nazionali in modo che tutto il paese sia rappresentato”.



