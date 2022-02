Finale Miss Italia 2021 diretta streaming/ Dove vederla e concorrenti: chi vincerà?

FINALE MISS ITALIA 2021, CHI SARÀ LA VINCITRICE DEL TITOLO DI PIÙ BELLA D’ITALIA?

Ci siamo: dopo il rinvio della serata che si sarebbe dovuta tenere lo scorso 19 dicembre, è tutto pronto per l’incoronazione di Miss Italia 2021, l’oramai storica kermesse che da qualche anno si ripropone in una formula totalmente rinnovata e che realizzerà il sogno di una delle 23 finaliste in gara: essere eletta reginetta del concorso italiano di bellezza per antonomasia. Insomma, tra le inevitabili restrizioni e qualche cambiamento per stare al passo coi tempi, la pandemia questa volta non dovrebbe fermare la serata evento in diretta, a partire dalle ore 21, in esclusiva sulla piattaforma Helbiz, uno dei leader globali nella micromobilità. Ma scopriamo cosa ci attende per la serata conclusiva dell’edizione 2021, chi sono i presentatori e quale è il cast delle finaliste.

La finale di Miss Italia 2021, come anticipato, sarà trasmessa unicamente in diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma Helbiz (a questo link), senza necessità di abbonamento e unicamente nel nostro Paese: dunque non è prevista una copertura televisiva per l’evento che avrà luogo presso l’incantevole Palazzo di Cà Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia. Non casuale la scelta della città lagunare dal momento che quest’anno si celebrano proprio i 1600 anni dalla fondazione del capoluogo veneto; e, a metà fra tradizione e futuro, questa edizione 2021 sarà la prima interamente web-only e supportata fortemente dai social network, scelta dovuta anche alla necessità di avvicinarsi a un pubblico più giovane e nativo digitale.

MISS ITALIA 2021, LA DIRETTA STREAMING WEB DELLA FINALE: LE 23 ASPIRANTI REGINETTE

Ma cosa ci aspetta nella serata dedicata alla incoronazione di Miss Italia 2021 e organizzata da Patrizia Mirigliani? A condurre lo show saranno Alessandro Di Sarno, inviato de “Le Iene”, ed Elettra Lamborghini: due scelte non banali proprio in vista di quella… transizione digitale della storica kermesse verso il futuro. E a rappresentare un ponte col passato ci sarà la Miss 2019, Carolina Stramare, che attualmente è anche uno dei volti di punta della piattaforma di Helbiz Live, nonché del Campionato di Serie B. A presiedere la giuria invece di sarà la stilista Elisabetta Franchi assieme al poliedrico e trasformista Arturo Brachetti, Jonathan Kashanian, ex concorrente del “Grande Fratello” e l’influencer Giulia Salemi.

E le concorrenti Missi Italia 2021? Ricordando che sempre sulla piattaforma di Helbiz Live sono disponibili gli highlights del concorso e delle ‘pillole video’ che svelano qualcosa in più delle concorrenti finaliste, andiamo a scoprire chi sono le 23 aspiranti reginette che si contenderanno l’ambita corona di Miss Italia:

Francesca Bessone – Piemonte e Valle d’Aosta

Francesca Mamè – Lombardia

Beatrice Farina – Lombardia

Anna Sofia Chicco – Trentino Alto Adige

Erika Rebbelato – Friuli Venezia Giulia

Debora Pattarello – Veneto

Alessia Cardinale – Liguria

Greta Iotti – Emilia-Romagna

Daniela Ruggirello – Toscana

Angelica Marini – Marche

Martina Spezzaferro – Marche

Beatrice Scolletta – Lazio

Giulia Talia – Lazio

Lorena Tonacci – Campania

Zeudi Di Palma – Campania

Gabriella Bagnasco – Basilicata

Denise Angelini – Puglia

Francesca Tiziana Russo – Calabria

Ludovica Cutuli – Sicilia

Elena Meloni – Sardegna

La manifestazione si svolgerà però anche sui social media ed eleggerà “Miss Italia Social 2021“, le cui 10 finaliste sono:

Ilaria Fiocchetti – Lazio

Ilaria Campanile – Campania

Alessia Ventrice – Calabria

Erika Arena – Calabria

Martina Salvatore – Calabria

Giada Rumè – Sicilia

Alessia Nolla – Sicilia

Paola Gambina – Sicilia

Chiara Manca – Sardegna

Francesca Ibba – Sardegna



