Commento live Ne vedremo delle belle, oggi 12 aprile 2025

Si passa alla sfida più temuta, quella del canto parallelo. A gareggiare sono stavolta Laura Freddi e Patrizia Pellegrino che hanno cantato “La bambola” di Parry Pravo. Un brano di certo non facile che le ha messe di fronte ad una prova decisamente dura. Come se la sono cavata? Laura Freddi è stata come sempre perfettamente intonata, ma secondo molte delle showgirl non ha messo abbastanza passione.

Patrizia Pellegrino, invece, ha cantato con più “colore” ma con meno intonazione. Risultato del canto ad ostacoli? 16 a 7 per Laura Freddi, che colleziona punti importantissimi per il finale. Durante l’esito dei voti Patrizia Pellegrino ha avuto un piccolo diverbio con Christian De Sica, che secondo lei non riconosce le sue qualità di professionista. Così, ha elencato il suo curriculum di fronte a tutti, ma è stata fermata da Carlo Conti.

Patrizia Pellegrino e Veronica Maya aprono la finale di Ne vedremo delle belle

Si apre in modo insolito questa puntata di Ne vedremo delle belle, con Patrizia Pellegrino e Veronica Maya che partono con una sfida inaspettata: devono cantare “Occidentali’s karma” di Francesco Gabbani, senza sapere che questa sera sarà l’ospite d’onore. Infatti, poco dopo che i giudici hanno dato i loro cinque punti a Veronica Maya, è entrato il cantante che si è esibito nella canzone “Viva la vita”, brano di Sanremo 2025.

Ma facciamo un passo indietro. Mentre le due si esibivano sul palco di Ne vedremo delle belle, il pubblico ha commentato sui social le stonature dell’esibizione. Ecco cosa si legge sui social: “Subito a bomba con la gara di stonature.. ehm… di canto“. “Non so se ridere di più per loro due che cantano Occidentali’s Karma o per Mara che è piegata in due sul bancone dalle risate“. Siete d’accordo? Gabbani invece ha apprezzato… (Agg. Delia Piavani)

Ne vedremo delle belle: anticipazioni finale 12 aprile 2025

Sabato 12 aprile 2025, in prima serata, Carlo Conti conduice l’ultimo appuntamento con “Ne vedremo delle belle”, lo show che ha per protagoniste showgirl che hanno fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano. Le protagoniste dello shhow sono Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe si sono messe in gioco con passione sottoponendosi al giudizio dell’integerrima giuria affrontando anche sfide diverse e particolari.

Questa sera, tutte le protagoniste di “Ne vedremo delle belle” torneranno a sfidarsi nel corso della serata per poter portare a casa la vittoria, ma cosa accadrà nella finale dello show del sabato sera di Raiuno?

Ne vedremo delle belle: cosa accadrà durante la finale

Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, nel corso della finale di Ne vedremo delle belle, affronteranno cinque prove diverse: canto, ballo, musical, intervista e una “sfida a sorpresa” tra due concorrenti. La puntata finale offrirà alle concorrenti anche due “prove speciali”, una delle quali vedrà le 10 primedonne impegnate in 10 “assoli”, di cui ciascuna di loro sarà unica protagonista; in palio ci saranno 5 punti bonus da ciascuno dei 3 giurati.

L’altra prova speciale metterà in palio altri 5 punti. Durante il programma si scoprirà chi saranno le due concorrenti protagoniste. Nel corso della serata sarà svelato anche il risultato del sondaggio social. Anche questa sera, infine, le prove saranno giudicate dalla Super Giuria, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, pronta a esprimere valutazioni senza sconti e dalla giuria composta dalle protagoniste non impegnate nelle varie prove.

Come seguire in diretta streaming Ne vedremo delle belle

L’ultima puntata di “Ne vedremo delle belle” può essere vista in diretta televisiva, su Raiuno, a partire dalle 21.30. Come per tutti i programma Rai, collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, è possibile seguire invece la serata in diretta streaming.