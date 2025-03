Ora o Mai Più 2025, finale: commento live del 1 marzo 2025

Il gran finale di Ora o Mai Più 2025 è arrivato in un battibaleno, e ad aprire l’ultima puntata di sabato 1 marzo sono stati Patty Pravo e Pago, che hanno raccontato a Marco Liorni come hanno vissuto il loro rapporto durante questo percorso. La sintonia tra i due artisti è stata palese, ed entrambi hanno espresso parole dolcissime l’uno per l’altra. “Cosa posso dire di Patty? Le do un voto che lei non ha mai dato, 10 e lode“, ha detto Pago nell’intervista prima della puntata.

La cantante, che in questo periodo è stata la sua coach, gli ha augurato di continuare al meglio con la sua carriera perchè lui ama cantare. E a proposito di musica, i due si sono esibiti in un duetto emozionante, “Il mio canto libero” di Battisti e Mogol, pezzo storico e commovente della canzone italiana. Un esibizione di certo non facile ma sostenuta nel migliore dei modi da entrambi. Dopo la performance, Pago presenta il suo inedito, “Fa che non sia per sempre“, canzone con un testo profondo e un ritornello indimenticabile sin dal primo ascolto. Le premesse sono molto buone.

Ora o Mai Più 2025, cosa aspettarsi dalla puntata finale: gli inediti

Siamo arrivati alla settima ed ultima puntata di Ora o mai più 2025, che proclamerà il vincitore di questa edizione ricca di sorprese e anche di qualche polemica. Marco Liorni conduce una puntata molto speciale per gli otto concorrenti in gara, che dovranno questa volta presentare a pubblico e giuria il proprio inedito. Si tratta di un brano del tutto nuovo, mai ascoltato prima, che ogni concorrente ha scelto di mettere alla prova proprio durante l’ultimo capitolo di questa avventura che, ricordiamo, nasce per dare una seconda possibilità ad artisti che hanno vissuto, in passato, un grande successo, per poi eclissarsi dal mondo della musica per anni. Chi riuscirà ad avere una seconda possibilità?

Ricordiamo che gli otto concorrenti di Ora o mai più 2025, che si sono sfidati in queste sette puntate, sono: Valerio Scanu, Matteo Amantia, Pago, Pierdavide Carone, Carlotta, Loredana Errore, Antonella Bucci e Anonimo Italiano. Ogni artista ha avuto la possibilità di confrontarsi ed essere supportato da un tutor, che li ha affiancati per tutta questa avventura televisiva. Ogni concorrente ha avuto al suo fianco, rispettivemente: Rita Pavone, Alex Britti, Patty Pravo, Gigliola Cinquetti, Donatella Rettore, Marco Masini, Raf e Riccardo Fogli.

Finale Ora o Mai più 2025: due manche, i concorrenti presentano l’inedito

Anche la finale di Ora o mai più 2025 sarà caratterizzata da due manche. Nella prima, i concorrenti presenteranno il proprio inedito che sarà ascoltato e giudicato dal team di tutor. Alla loro votazione si affiancherà quella del pubblico in studio, composto da 100 persone votanti. Le votazione di entrambe le giurie si sommeranno poi a quella del pubblico a casa, che decreterà una classifica i cui primi due si sfideranno poi in una finalissima.

La seconda manche sarà, dunque, solo tra i due concorrenti migliori della serata, che andranno così ad esibirsi un’ultima volta col proprio cavallo di battaglia. Tuttavia, non saranno da soli sul palco, bensì accompagnati dal proprio tutor. Una nuova votazione decreterà, alla fine, il vincitore di Ora o mai più 2025.

Come seguire la finale di Ora o mai più 2025 in diretta streaming

La finale di Ora o Mai più 2025 sarà, dunque, tutta focalizzata sui concorrenti: non ci saranno ospiti ad accompagnarli, questa volta, ma sarà il loro possibile futuro nella discografia italiana a finire sotto i riflettori. E a proposito di questo, saranno presenti in studio Gino Castaldo ed Ema Stockholma, rappresentanti di “Back2back”, il programma serale di Rai Radio 2, che avranno il compito di assegnare un bonus da dieci punti ad uno dei concorrenti.

Ricordiamo che la gran finale di Ora o Mai più 2025 va in onda oggi, 1 marzo 2025, su Rai 1 in diretta a partire dalle 21.30. È tuttavia possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay, dove sono disponibili anche tutte le precedenti puntate.