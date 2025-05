Finale Pechino Express 2025: anticipazioni ultima tappa 8 maggio

Dopo nove ed entusiasmanti tappe tra Le Filippine, la Thailandia e il Nepal, Pechino Express 2025 giunge all’ultima e attesissima puntata. Oggi, giovedì 8 maggio, in prima serata, va in onda la finalissima di Pechino Express che ha regalato alle coppie di viaggiatori, ma anche al pubblico che ha potuto conoscere meglio tutti i viaggiatori ma anche le usanze dei vari Paesi visitati. La decima ed ultima tappa sarà altrettanto ricca di sfide, emozioni e colpi di scena. A raccontarli, come sempre, ci sarà Costantino Della Gherardesca con la sua spiccata ironia.

Anche questa sera, inoltre, non mancherà l’inviato Fru che spiegherà le varie prove alle tre coppie finaliste. A contendersi, infatti, la vittoria, saranno: Dolcenera e Gigi Campanile, i Complici; Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli Estetici; e Jury Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati.

Finale Pechino Express 2025: le prove dell’ultima tappa

La decima ed ultima tappa di Pechino Express 2025 si svolgerà in Nepal, ultimo Paese visitato dai viaggiatori che, questa sera, cominceranno la loro ultima avventura dalla Skywalk Tower di Katmandu. Le tre coppie, poi, continueranno a macinare chilometri raggiungendo il traguardo intermedio dove ci sarà l’eliminazione della serata. Le tre coppie finaliste, infatti, diventeranno due e saranno quest’ultime ad affrontare gli ultimi chilometri e le ultime sfide per provare a portare a casa la vittoria.

Dopo le ultime sfide, le ultime emozioni, gli ultimi passaggi chiesti alla popolazione locale, le due coppie super finaliste arriveranno al traguardo finale dove scopriranno chi avrà portato a casa la vittoria potendo così scegliere a chi devolvere il montepremi messo a disposizione dall’ultima trappa.

Come vedere in diretta streaming la finale di Pechino Express 2025

Anche la finale di Pechino Express 2025 può essere vista in diretta televisiva e in streeaming. Per entrambe le modalità, tuttavia, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Per la diretta televisiva è necessario abbonarsi a Sky mentre per quella streaming a Nowtv. Per vedere in chiaro le avventure di Pechino Express 2025 sarà necessario aspettare settembre quando le dieci tappe saranno trasmesse da tv8.

