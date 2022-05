Finale Playoff Serie B, Monza Pisa: dove vederla in tv e diretta streaming/ Da Sky e Dazn a Now e Helbiz Live

MONZA PISA: DOVE VEDERE ANDATA DELLA FINALE PLAYOFF DI SERIE B?

Dove vedere la finale di playoff di Serie B tra Monza e Pisa in tv e streaming? Allo stadio Brianteo si gioca alle ore 20:30 di oggi, giovedì 26 maggio 2022, il primo atto della sfida che decreterà l’ultima squadra promossa in Serie A, quindi è caccia alle informazioni utili per capire come assistere al match, che si preannuncia equilibrato, come del resto è stato il campionato di Serie B. Infatti, Monza e Pisa hanno terminato la regular season a pari punti al terzo posto. Ma negli scontri diretti ha avuto la meglio la squadra di Luca D’Angelo, che ha vinto 2 a 1 in entrambi i casi.

DIRETTA/ Monza Pisa (risultato 1-0) streaming video tv: Leverbe rischia l'autorete

Ma ora tutto si azzera, con il Monza reduce dal doppio successo contro il Brescia, invece il Pisa ha faticato contro il Benevento, passando il turno grazie al miglior piazzamento nella stagione. La partita di ritorno della finale playoff è in programma domenica all’Arena Garibaldi. In caso di parità dopo 180 minuti, si passerà ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

DIRETTA/ Pisa Benevento (risultato finale 1-0) streaming: toscani in finale!

COME VEDERE MONZA PISA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partita Monza-Pisa sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (al canale 213). Quindi, non è disponibile la messa in onda in chiaro della partita. In alternativa c’è DAZN, dove si può vedere la partita tramite l’app scaricabile su smart tv o sul console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile anche con dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick e Timvision box. L’altra opzione è rappresentata dalla piattaforma Helbiz Live, la cui applicazione è disponibile per smart tv.

DIRETTA/ Brescia Monza (risultato finale 1-2): i brianzoli vincono il derby lombardo!

Per chi non può vedere la partita in diretta tv, c’è lo streaming video su Now, oltre a quello garantito dall’emittente satellitare con Sky Go e di DAZN, scaricabile su dispositivi con sistema operativo iOS e Android, o da pc con browser semplicemente collegandosi al sito ufficiale. Per quanto riguarda invece Helbiz Live, ci si deve spostare per lo streaming sull’app dedicata o sulla pagina Facebook dell’azienda, dove infatti sarà possibile guardare la partita Monza-Pisa in pay-per-view al costo di 3,49 euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA