Finale San Marino Song Contest 2025: Flora Canto e Francesco Facchinetti alla conduzione, ospiti Malgioglio e Al Bano

L’attesa è finta, il gran finale San Marino Song Contest 2025 è previsto per questo, sabato 8 marzo 2025, mentre i conduttori della kermesse canora sono Flora Canto e Francesco Facchinetti. Le novità quest’anno sono moltissime a cominciare dal cambio del titolo del festival, che fino all’anno scorso si chiamava Una voce per San Marino fino alla ribalta internazionale, grazie alla trasmissione in Eurovisione. Novità anche nel cast perché tra i cantanti in gara ci sono tantissimi artisti stranieri provenienti da 6 Paesi diversi ma solo uno di loro sarà proclamato vincitore e portabandiera di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno si svolgerà a Basilea (Svizzera) dal 13 al 17 maggio.

La Finale San Marino Song Contest 2025 sarà all’insegna della musica non solo con gli artisti in gara ma anche con degli ospiti di tutto rispetto che la impreziosiranno. Dopo essere stato di recente co-conduttore del Festival di Sanremo 2025, Cristiano Malgioglio farà delle ‘incurisioni’ anche nella kermesse sanmarinese. Il noto paroliere ed autore di brani iconici per Mina e Milva solo per citarne alcune regalerà sicuramente anche momenti di divertimento e leggerezza. Interverranno anche il duo La Rappresentante di Lista composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ormai artisti affermati nel panorama musicale e la cantante Senhit, all’anagrafe Senhit Zadik Zadik che ha partecipato all’ESC in rappresentanza proprio di San Marino sia nel 2011, con il brano Stand By e nel 2020 con Freaky! Spazio infine ad un cantante con non ha bisogno di presentazioni: Al Bano che riceverà il premio alla carriera.

Finale San Marino Song Contest 2025: come e dove vederla in tv ed in diretta streaming

A decretare il vincitore di San Marino Song Contest 2025 sarà una giuria composta da esperti di musica come le speaker radiofoniche Ema Stokholma e Federica Gentile. È possibile seguire San Marino Song Contest 2025 in streaming e tv sabato 8 marzo 2025 a partire dalle 20.30 in diretta tv e radio su San Marino RTV, e in diretta streaming su Raiplay. Dopo la messa in è possibile rivedere la finale on demand sempre su Raiplay.

San Marino Song Contest 2025: cantanti in gara, scaletta e giuria

Grandi protagonisti della finale San Marino Song Contest 2025 saranno i 20 cantanti, la scaletta è stata resa nota ed i primi ad esibirsi saranno i The Rumpled con la loro You get me so high seguiti da tutti gli altri ed infine a chiudere le esibizioni ci saranno i Taoma con NPC. Di seguito è riportata la scaletta completa:

