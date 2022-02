Finale Sanremo 2022/ Diretta, scaletta e vincitore: gara a tre Elisa, Mahmood e Blanco, Morandi?

Finale Sanremo 2022, anticipazioni e diretta serata 5 febbraio

Sabato 5 febbraio, alle 20.40, Raiuno trasmette la quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Amadeus, sul palco del Teatro Ariston, darà il via alla finalissima al termine della quale sarà decretato il vincitore della 72esima edizione della famosa kermesse musicale. Sarà una serata di grande musica quella organizzata da Amadeus che, per il terzo anno consecutivo, ha regalato al pubblico un Festival entusiasmante.

Anche questa sera, sul palco del Teatro Ariston, accanto ad Amadeus, ci sarà una prima donna. Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, toccherà a Sabrina Ferilli presentare i vati cantanti in gara e ad intrattenere il pubblico. “Nel mio bene e nel mio male sono sempre stata nel mio, quindi gradisco rimanere lì. Io voglio fare l’attrice, magari crescere in questo aspetto, questa cosa di affiancare, un supporto, una divagazione al tema, va bene. Non mi piace la confusione di questo periodo, ognuno deve fare il suo e lo deve fare bene, non mi piace saltare di palo in frasca“, ha detto l’attrice in conferenza stampa.

Gli ospiti della finale del Festival di Sanremo 2022

Chi saranno gli ospiti della finale del Festival di Sanremo 2022? Per la 72esima edizione del Festival, Amadeus è riuscito a portare sul palco del Teatro Ariston grandi ospiti come Checco Zalone e Cesare Cremonini, protagonisti per la prima volta del Festival. La sorpresa è stata Jovanotti che, nel corso della serata delle cover, oltre a duettare con Gianni Morandi, è tornato sul palco per regalare un momento poetico al pubblico di Raiuno.

Questa sera, invece, il super ospite, salvo colpi di scena, sarà Marco Mengoni. Dopo essere stati i padroni della nava sulla quale si sono esibiti alcuni artisti delle precedenti edizioni del Festival come Colapesce-Di Martino, Ermal Meta, Gaia e I Pinguini Tattici Nucleari, questa arriveranno sul palco del Teatro Ariston, Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

L’omaggio a Raffaella Carrà

Dopo l’omaggio a Franco Battiato, nel corso della finale del Festival di Sanremo 2022, ci sarà l’omaggio a Raffaella Carrà. La grandissima artista italiana è venuta a mancare lo scorso 5 luglio. Protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo italiano, Raffaella Carrà è stata amatissima dai colleghi e dal pubblico.

Questa sera, su un palco prestigio come quello del Teatro Ariston, sarà omaggiata la memoria della Carrà. Non si sa ancora in cosa consisterà l’omaggio, ma non è da escludere un medley dei suoi grandi successi.

La scaletta della finale del Festival di Sanremo 2022

Nel corso della finale, sul palco di Sanremo 2022, si esibiranno tutti i cantanti in gara. Al termine di tutte le esibizioni, sarà stilata una prima classifica. I primi tre classificati si sfideranno nuovamente e le votazioni partiranno da zero. Stasera saranno le tre giurie a votare: sala stampa, Demoscopica 1000 e Televoto. Ecco la scaletta della serata non in ordine di esecuzione:

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

