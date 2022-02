Finale Sanremo 2022, streaming video Rai Play/ Diretta tv quinta serata: oggi il vincitore

FINALE SANREMO 2022: COME VEDERE LA PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE

E’ tutto pronto per la quinta serata del Festival di Sanremo 2022, la finale della kermesse musicale. Dopo quattro entusiasmanti puntate campioni d’ascolto, con le prime due in cui i 25 big in gara si sono esibiti in due gruppi, quindi la terza del “tutti assieme”, e infine la quarta, quella di ieri, delle cover, siamo giunti all’atto finale del 72esimo festival di Sanremo della storia, serata di verdetti e di vincitori. Come fare per seguire lo show? Il modo più semplice, ovviamente, è quello di accendere il televisore e sintonizzarsi su Rai Uno (o eventualmente sul 501 per Rai Uno Hd), e godersi lo spettacolo attorno alle ore 21:00, poco dopo il PrimaFestival.

Se invece il vostro televisore fosse “occupato”, oppure, non siete in casa ma non volete perdervi Sanremo, potreste sfruttare RaiPlay. Si tratta di una piattaforma di video streaming visibile via web, che troverete cliccando su questo indirizzo, ma anche tramite applicazione dedicata, scaricabile per sistemi Android quanto iOS, quindi iPhone e iPad. La particolarità di RaiPlay è che vi permetterà di mettere in pausa, nel caso in cui ad esempio doveste andare in bagno, ma anche cliccare su Restart per rivedere dall’inizio il programma. Inoltre, sempre su RaiPlay troverete tutte le precedenti quattro serate di Sanremo 2022, nel caso in cui ve le foste perse.

SANREMO 2022, IL FESTIVAL IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY: ECCO COME SEGUIRLO ALL’ESTERO

Il Festival di Sanremo 2022 è visibile anche all’estero, in quanto l’evento viene trasmesso in eurovisione di conseguenza sarà fruibile, tramite la tecnologia via cavo, in diverse nazioni straniere, leggasi Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Islanda, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Moldava, Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Gli italiani che invece risiedono in altre nazioni dovranno dotarsi di una connessione satellitare o eventualmente accontentarsi degli aggiornamenti social, fra Facebook, Instagram e Twitter dei vari account ufficiali. In ogni caso, se avrete a disposizione una connessione, vi basterà collegarvi a RaiPlay o scaricare l’app per vedere ovunque lo show.



