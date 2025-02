Finale Sanremo 2025, il programma dell’ultima serata: co-conduttori e tutti gli ospiti

È tutto pronto per la serata finale Sanremo 2025. In onda dal teatro Ariston, Carlo Conti conduce la finalissima della kermesse, che arriva dopo una serata dedicata alle cover che ha ottenuto un grandissimo successo in fatto di ascolti e che ha visto trionfare Giorgia affiancata da Annalisa. Per il gran finale, Conti è affiancato alla conduzione da Alessandro Cattelan, che ha condotto Sanremo Giovani e anche il Dopofestival. Con loro, un’altra conduttrice amatissima dal pubblico italiano: Alessia Marcuzzi.

Tanti gli ospiti previsti per la serata finale di Sanremo 2025. Carlo Conti accoglierà sul palco Antonello Venditti per ricevere il premio alla carriera. Per l’occasione canterà due suoi grandi successi: Amici mai e Ricordati di me. Ci sarà anche il calciatore Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina colpito da un malore in campo lo scorso dicembre, a 22 anni. Vanessa Scalera presenterà invece la nuova stagione della fiction Rai Imma Tataranni. Presente, inoltre, Alberto Angela che lancerà la nuova puntata di Ulisse.

Sanremo 2025, premi e vincitore: chi vota

Per le finale Sanremo 2025 tornano sul palco ad esibirsi tutti e 29 i cantanti in gara, e a proclamare il vincitore sarà la somma del voto di tutte e tre le giurie: Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%). È però prevista l’assegnazione di premi speciali: il Premio Sergio Bardotti al Miglior testo, il Premio Bigazzi alla Composizione musicale, il Premio della Critica “Mia Martini” e quello della sala stampa ‘Lucio Dalla’.

A consegnarli, sul palco, sarà Bianca Balti, che torna ospite dopo esser stata co-conduttrice di Carlo Conti nella serata di giovedì. Tornerà anche Mahmood, ieri co-conduttore, stavolta per presentare il suo nuovo singolo ‘Sottomarino’. L’inizio della serata finale di Sanremo 2025 è previsto per le 20.44, mentre la conclusione del festival per le 2 al massimo (salvo imprevisti).

Scaletta e ordine di uscita finale Sanremo 2025

Di seguito la scaletta della finale Sanremo 2025 con l’ordine di uscita dei 29 cantanti in gara: