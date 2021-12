Finale Sanremo Giovani 2021, le pagelle/ Yumen stupisce tutti gli spettatori

Si è appena conclusa la puntata finale di Sanremo Giovani 2021 tra le tante ironie del pubblico sui social che ha commentato come questa puntata sia finita presto per gli standard di Amadeus, ma troppo tardi per Porta a Porta. I tre vincitori di questa serata sono stati: Yuman con la sua canzone Mille Notti e un’esibizione intima piaciuta molto al pubblico da casa che auspicava in una sua vittoria. Il ragazzo al Festival di Sanremo 2022 porterà un inedito dal titolo Ora e qui (Voto 8). Il secondo classificato di questa serata è stato Tananai con la canzone Esagerata, che al Festival proporrà una nuova canzone dal titolo “Ses*o occasionale” (Voto 7).

VINCITORI SANREMO GIOVANI 2021, CHI SONO?/ I nuovi big in gara sono Yuman, Tananai e…

Il terzo classificato che entra a far parte dei 25 Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022, annunciato da Amadeus è stato Matteo Romano con la canzone Testa e Croce che sul palco dell’Ariston canterà un inedito dal titolo Virale (Voto 7). Una tra le esibizioni più apprezzata dal pubblico sui social network è stata quella di Bais che ha concluso la puntata con la canzone Che fine mi fai (Voto 7). Oli? È salito sul palco con l’intenzione di provocare il pubblico e dare fastidio con la sua canzone Smalto e tinta (Voto 7).

FINALE SANREMO GIOVANI 2021/ vincitori: Podio per Yuman, Tananai e Matteo Romano

Sanremo Giovani 2021: Il podio parteciperà al Festival di Sanremo 2022 tra i Big

La prima cantante ad esibirsi per la finale di Sanremo Giovani 2021 è stata Samia con la sua canzone Fammi respirare con una carica e un’energia degna di tanti big che a febbraio calcheranno il palco dell’Ariston di Sanremo 2022 (Voto 7). Una canzone molto gradita dal pubblico è stata quella di Senza_Cri intitolata A me (Voto 7).Una canzone che nelle ultime ore ha suscitato qualche polemica è stata quella di Littamè dal titolo Caz*o avete da guardare, la cantante questa sera ha riscattato con la sua esibizione tutte le proteste ricevute (Voto 8).

CHI È MARTINA BELTRAMI, LA CANZONE "PARLO DI TE" A SANREMO GIOVANI 2021/ Il web in de

Una grande esibizione attesa questa sera a Sanremo Giovani 2021 è stata quella di Martina Beltrami, un volto già noto a molti per via della sua partecipazione ad Amici, un’esibizione molto intima che purtroppo non è valsa alla cantante la conquista del podio (Voto 8). Vittoria questa sera si è esibita con la canzone California (Voto 7). Il giovanissimo Destro si è esibito questa sera con la sua canzone Agosto di piena estate con un’emozione palpabile (Voto 6). Esseho questa sera ha presentato al pubblico la sua canzone Arianna, un esibizione valutata positivamente da tutto il pubblico a casa che si augurava di vederlo calcare il palco dell’Ariston durante il festival di Sanremo 2022 (Voto 8).



© RIPRODUZIONE RISERVATA