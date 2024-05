Finale Serale Amici 2024: la rivoluzione di Maria De Filippi/ Cosa accadrà in studio durante l’ultima puntata

Finale Serale Amici 2024: l’idea di Maria De Filippi

Sabato 18 maggio 2024, in prima serata, canale 5 trasmetterà l’ultima puntata del serale di Amici 2024 che chiuderà un’edizione che ha regalato grandi soddisfazioni ai concorrenti con i cantanti che stanno già scalando le classifiche e i ballerini che hanno già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Durante la finale, a contendersi la vittoria del serale di Amici saranno i cantanti Sarah, Holden, Petit e Mida e i ballerini Dustin e Marisol. La finalissima del serale di Amici sarà ricca di sfide ed esibizioni e in studio, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe esserci un’importante novità.

Nelle ultime edizioni di Amici, a causa della pandemia da Covid, Maria De Filippi aveva evitato di invitare in studio i giornalisti e i critici musicali che erano collegati da casa per esprimere la propria opinione sulle esibizioni dei concorrenti. Quest’anno, invece, dovrebbe esserci un ritorno al passato.

Cosa accadrà durante la finale del serale di Amici 2024

Stando a quanto riporta il portale Gossip e Tv, per la finalissima del serale di Amici 2024 che sarà lunga essendoci ben sei finalisti rispetto ai quattro degli scorsi anni, Maria De Filippi starebbe pensando di riaprire lo studio anche a giornalisti e critica. Il pubblico, ormai, è tornato ad essere presente in ogni puntata del serale già dalle precedenti edizioni. I giornalisti della stampa e del web, invece, avevano dovuto accontentarsi di seguire la finale da casa.

Sabato 18 maggio, tuttavia, tutti i rappresentanti della stampa dovrebbero essere presenti in studio per commentare non solo le esibizioni della serata, ma anche l’intero percorso dei finalisti.











