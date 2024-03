Finale Studio Battaglia 2, Anna chi sceglie tra Massimo e Alberto/ Anticipazioni ultima puntata di stagione

Come finisce Studio Battaglia 2: Anna chi sceglie tra Alberto e Massimo? Spoiler sul gran finale

Si scopre che non mancherà il pathos ed il colpo di scena dalle anticipazioni sull’ultima puntata di stagione di Studio Battaglia 2, in onda questa sera, 28 marzo 2024, su Rai1. La scorsa si è conclusa con Anna (Barbora Bobulova) e Massimo (Giorgio Marchesi) smascherati. L’avvocata in maniera molto poco attenta aveva lasciato le chiavi dell’appartamento del collega nella giacca ed il marito, facendo una lavatrice, le aveva trovate. Alberto (Thomas Trabacchi) travolto dai dubbi si era recato a casa di Massimo e, riuscendo ad aprire la porta con le chiavi, lo ha raggiunto nel suo appartamento colpendolo in pieno viso con un pugno.

Un posto al sole/ Anticipazioni 25 marzo 2024: Viola riuscirà a riavvicinarsi a suo figlio

Poco dopo anche Anna è giunta nell’appartamento di Massimo trovandolo con del ghiaccio in faccia ed insieme ad Alberto. Si scoprirà dunque stasera Anna chi sceglierà tra Massimo ed Alberto. Le anticipazioni sull’ultima puntata di Studio Battaglia 2 svelano che la scoperta della relazione clandestina tra Anna e Massimo metterà in moto una serie di drammatiche conseguenze, mettendo in gioco non solo i loro sentimenti ma anche la stabilità dello loro stesse esistenze. Si prospettano sconvolgimenti radicali.

La Promessa/ Anticipazioni 26 marzo 2024: Candela organizza una cena romantica con Don Carlos

Anticipazioni Studio Battaglia 2 ultima puntata: Anna ci riprova con Alberto in un weekend romantico

Le anticipazioni sul gran finale di stagione di Studio Battaglia 2 svelano che Anna ed Alberto per festeggiare i vent’anni di matrimonio si concederanno un weekend di relax. Sarà un modo per cercare di salvare il loro rapporto di coppia cercando di capire come fare anche per il bene dei due figli Anna ed il piccolo. La Battaglia si troverà in una vera e proprio bufera divisa tra due fuochi: da una parte la stabilità della famiglia e del lungo rapporto con Alberto, dall’altra la passione e la complicità con Massimo, chi sceglierà?

Vanina - Un vicequestore a Catania/ Anticipazioni 26 marzo 2024 e diretta: Rino è l'assassino

Non solo la vita privata, anche il lavoro darà non poche preoccupazioni al personaggio impersonato da Barbora Bobulova sarà alle prese con il complicato caso di Michela Fini. Vittima di violenza psicologica da parte del marito Corrado, una volta chiesta la separazione, il marito le ha giurato una guerra senza esclusione di colpi arrivando persino a chiedere l’affidamento esclusivo dei figli. Insomma se ne vedranno delle belle nell’ultima puntata di Studio Battaglia 2 in onda questa, 28 marzo 2024, su Rai1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA