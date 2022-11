FINALE TALE E QUALE SHOW 2022: PAGELLE E CLASSIFICA/ Antonino di un altro pianeta

Tale e Quale Show 2022, pagelle e classifica finale: Antonino e Andrea Dianetti si contendono la vittoria fino all’ultimo

Si chiude un’altra grande stagione di Tale e Quale Show 2022 e diciamo subito che sposiamo appieno la classifica finale di quest’anno. Ha vinto Antonino, che si laurea campione con l’imitazione di Riccardo Cocciante. Una prova intensa e a tratti struggente, che conferma quanto diciamo da settimane: il ragazzo è un cantante vero e merita palcoscenici degni del suo talento. Voto 8,5. Chiude in seconda posizione, invece, Andrea Dianetti, che gli ha dato del filo da torcere fino all’ultimo. Considerando il tasso di difficoltà della sua assegnazione – doveva imitare Gianna Nannini – il voto è il medesimo del campione: 8,5.

Terzo posto, invece, per Gilles Rocca, che ha concluso una stagione ricca con molte più luci che ombre. Un concorrente di tutto rispetto, sicuramente da alta classifica. Voto 7,5. Anche Elena ballerini avrebbe meritato il podio per quanto fatto vedere a Tale e Quale Show 2022, ma si deve accontentare di un quarto posto. Voto 8 al percorso.

Tale e Quale Show 2022, pagelle e classifica finale: Marini la peggiore?

Pure Claudio Lauretta è stato un buonissimo imitatore e ha regalato emozioni non scontate a Tale e Quale Show 2022. Quinto posto in classifica forse persino stretto. Voto 7,5. Si scende con Valentina Persia, che a noi – onestamente – non ha mai fatto stropicciare gli occhi. Voto 6,5. Bravissima, invece, Rosalinda Cannavò. Forse con un pizzico di fortuna e assegnazioni favorevoli ha dato prova di saperci fare, nonostante un inizio di Tale e Quale Show 2022 balbettante. Voto 7, pieno. Stesso giudizio ad Alessandra Mussolini, che ha chiuso in bellezza con una super Fiorella Mannoia. Voto 7.

Non ha mai convinto, invece, Samira Lui. Apprezzabile l’impegno, molto più delle sue performance. Voto 5. Voto 4, invece alla coppia Cirilli e Paolantoni, ma anche a Valeria Marini, affossata da assegnazioni sempre toste e complicate.











