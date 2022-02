Finale Tali e Quali Show 2022, pagelle/ L’emozionante testa a testa tra Renato Zero e De Andrè

Tali e Quali Show 2022: pagelle e voti ai finalisti, De Andrè subito dopo Renato Zero

La versione NIP di Tali e Quali Show 2022 va in archivio con la vittoria di Daniele Quartapelle e il suo Renato Zero. Un successo oggettivamente incontestabile e che vogliamo premiare fin da subito nelle nostre pagelle con un voto altissimo: 9. Non vogliamo tenerci bassi perché sarebbe ingiusto, specialmente dopo la coinvolgente esibizione de I Migliori Anni. Daniele Quartapelle ha regalato al pubblico molto più di una semplice imitazione e siamo certi che tutti i fans di Renato Zero non saranno rimasti delusi dalla sua interpretazione. Anzi, tutt’altro. Fedele nella mimica e incredibilmente vicino all’originale nei toni e nei modi di governare il palco. Ottima esperienza, da premiare senza se e senza ma. Non è andata altrettanto bene al suo avversario diretto, Luca Cionco con De Andrè, che si è dovuto accontentare del secondo posto in classifica.

Daniele Quartapelle ha vinto Tali e Quali 2022 con Renato Zero/ Esibizione da brividi

Tali e Quali Show 2022: finalissima di altissimo livello

Se a Renato Zero abbiamo dato un 9, Luca Cionco e il suo De Andrè stazionano appena un gradino sotto nelle pagelle di Tali e Quali Show 2022. Diamo un 8, che potrebbe tranquillamente acquisire un mezzo punto in più se volessimo essere più generosi. Non semplice, comunque, il compito di imitare il cantautore genovese, anche se qualche purista ha storto il naso. 7,5 il voto che invece attribuiamo a Veronica Perseo e alla sua Lady Gaga, che forse non ci ha creduto abbastanza. Meno convincente Lacchi con Gianni Morandi, decisamente una macchietta eccessiva, seppur simpatica. Voto 5 all’imitazione del cantante bolognese, mentre un 6,5 lo merita l’altro finalista, Igor Minerva, con il suo Claudio Baglioni.

