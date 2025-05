Montepremi The Couple, la polemica sul milione: cifra troppo alta?

Sin dall’inizio di The Couple uno degli argomenti più controversi è stato senza dubbio il montepremi, dato che il reality di Canale 5 ha sparato una vincita dalla cifra immensa: un milione di euro per la coppia che riesc ad ottenere la vittoria. Visto come sono andate le cose, però, l’entusiasmo si è spento ben presto dato che gli ascolti sono stati un vero flop e il programma ha chiuso molto prima del previsto. A causa di questo fiasco, i telespettatori si sono domandati quanto sia giusto che i concorrenti ricevano la totalità del montepremi, ma a tal proposito nessuno si è ancora espresso sul da farsi.

Eppure pare ci siano possibili strategie adottate da Mediaset per evitare di elargire la somma completa ai concorrenti. “Un colpaccio per i concorrenti che porteranno a casa il ricco montepremi da 1 milione di euro: con un minimo impegno, la resa per i vincitori sarà… massima!”, scrive Davide Maggio.it. Del resto, se ci pensate, i concorrenti del Grande Fratello restano nella casa per oltre sei mesi e il vincitore si porta a casa “solo” 100mila euro. Come mai tale sproporzione? Al momento si presuppone che Mediaset stia lavorando per non far vincere a nessuno l’immensa cifra, che forse era stata un’aggiunta al programma solo per attirare ascolti.

Finale di The Couple, la possibile strategia di Mediaset per boicottare la vincita

Jessica Morlacchi del Grande Fratello ha vinto 100 mila euro, donando secondo contratto con il programma la metà della somma in beneficienza. Tutto il contrario con The Couple, dove dopo un mese di permanenza nella casa senza dinamiche rilevanti, la coppia vincente vincerà un milione da dividere in due. Non è un po’ troppo?

C’è ancora la possibilità che il montepremi non venga assegnato a nessuno dato che la cifra è ben custodita da una cassaforte chiusa dai notai, e la chiave è in mezzo ad altre 15 chiavi che invece sono totalmente inutili e non aprono altre serrature. Chi vince il reality avrà qualche chiave e dei tentativi limitati per aprire la cassaforte, di conseguenza sarebbe facile per Mediaset consegnare ai vincitori 8 chiavi che non aprono nulla per “boicottare” la vincita.

