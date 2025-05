Finalmente è stata svelata la data della finale di The Couple, reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. I concorrenti e il pubblico stesso non vedono l’ora di scoprire chi sarà ad aver vinto il fatidico montepremi, intorno al quale è scoppiata la polemica per via del fatto che secondo molti la cifra è troppo alta rispetto al flop del programma. Effettivamente, un milione di euro non sembrerebbero commisurati al tempo trascorso nell’ex casa del Grande Fratello, ma per ora non risulta nessun cambiamento sulla cifra.

The Couple chiuderà i battenti domenica 11 maggio 2025, mentre la semifinale non andrà in onda il 5 maggio, ma domenica 4 in via eccezionale. Ma facciamo il punto della situazione. Fino ad ora solo una coppia è uscita dal programma e si tratta delle Veline Thais Wiggers e Elena Barolo, mentre al momento si attende il nome dei prossimi eliminati tra le coppi e ancora in gara: Pierangelo con Jasmine, Brigitta e Benedicta Boccoli, Irma e Lucia Testa, Giorgia Villa con Laura Maddaloni, Manila Nazzaro con il compagno Stefano e Antonino Spinalbese con Andrea.

Finale The Couple, share delle tre puntate: è flop totale

Lo share di The Couple è calato di volta in volta fino a mostrare dati davvero preoccupanti. Partito con un discreto 18,55%, normale per la prima puntata di un reality, si è passati ad un bassissimo 10% alla terza diretta, dato che ha fatto dire a Mediaset un secco basta con tanto di chiusura anticipata per non perdere la faccia. Dunque, anche in questo caso si può dire che l’esperimento non è affatto riuscito. Ad ogni modo, c’è abbastanza interesse per la finale, ma senza dubbio dopo l’elezione del vincitore si creeranno una serie di polemiche per via del montepremi totalmente immeritato. Del resto sarebbe una decisione alquanto ingiusta.