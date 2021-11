Finale Tu si que vales 2021, pagelle/ Sabrina Ferilli promossa, Sadeck vincitore,Giovannino vera star!

Le pagelle di Tu si que vales 2021: belen

Giunge al termine anche questa edizione di Tu si que vales e lo fa con una finale non priva di colpi di scena. Tante conferme ma anche molte novità quest’anno nell’amato show del sabato sera di Canale 5. Tu si que vales ritrova la bellissima Belen Rodriguez, appena diventata mamma per la seconda volta. In questi mesi la Rodriguez non si è mai fermata, nonostante qualche difficoltà post-parto, e ha portato al termine una nuova e bellissima avventura senza particolari sbavature e, anzi, dimostrando una crescita anche alla conduzione. VOTO 8.

Bene anche Martin Castrogiovanni, che si dimostra sempre più sciolto in un ruolo sicuramente non suo. VOTO 6,5. Alessio Sakara assente in questa finale di Tu si que vales a cui va comunque un plauso per la sua performance da conduttore. VOTO 6. Tra le novità di questa edizione non si può non citare Giulia Stabile: la vincitrice della scorsa edizione di Amici ha regalato ulteriore simpatia al programma con la sua risata contagiosa. Sadeck, coreografo Geometrie Variable è il vincitore di questa edizione, una promozione che conferma la scelta di Maria di coinvolgerlo ad Amici quest’anno VOTO 9

Da Gerry Scotti a Sabrina Ferilli: un’edizione tra novità e apprezzate conferme

Le pagelle di questa edizione di Tu si que vales non possono che andare avanti con la performance dei giudici. Confermatissima anche quest’anno la giuria, ormai amatissima dal pubblico a casa. Irrinunciabile Gerry Scotti, che con la sua Scuderia è ormai uno dei punti più forti del programma. Anche quest’anno ha dilettato il pubblico con la sua simpatia e i suoi strambi concorrenti (per non parlare della colonna sonora ‘La mia pepè). VOTO 8. Non sarebbe Tu si que vales senza la queen: Maria De Filippi. C’è da aggiungere altro? Per noi no: VOTO 9. D’altronde irrinunciabili ormai sono anche i siparietti con l’amica Sabrina Ferilli che ha fatto della sua spontaneità la sua carta vincente anche in questa edizione. VOTO 8,5.

Giovannino vera star di Tu si que vales 2021

Proprio citando la Ferilli non si può non citare la vera star di questa edizione di Tu si que vales 2021: Giovannino. Questo simpatico personaggio dal mantello rosso ha letteralmente tormentato la portavoce della giuria popolare, regalando però al pubblico momenti esilaranti. VOTO 9. Torniamo alla giuria con Teo Mammucari che forse tra i quattro giudici è quello che spicca meno in questa edizione. VOTO 6,5. Rudy Zerbi, invece, si conferma grande protagonista, spesso severo, talvolta buffo. VOTO 7. Ad incoronare questa edizione però anche una lunga serie di talenti che hanno stupito e incantato il pubblico di Canale 5 che ora aspetta con ansia la prossima edizione di questo show che conferma di essere tra i più amati.



