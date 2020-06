Finale Tu sì que vales/ Diretta: Enrica Musto e Giordano Concetti protagonisti? (Replica)

Pubblicità

Torna in replica la finale di Tu si que vales

Mercoledì 10 giugno, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con le repliche di Tu sì que vales 2019. Le prime sette puntate hanno ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico, ma cosa sarà trasmesso questa sera? La puntata che dovrebbe andare in onda questa sera con la conduzione di Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni dovrebbe essere l’ottava ovvero la finale di Tu sì que vales, ma canale 5 potrebbe anche decidere di trasmettere l’album di Tu sì que vales 2019 dando più risalto ai finalisti e, ovviamento, sia alla vincitrice di Tu sì que vales 2019 che al vincitore della Scuderia Gerry Scotti. Grandi protagonisti della serata saranno come sempre i giudici. Oltre a Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, ci sarà anche Sabrina Ferilli che, nel corso delle varie puntate, ha ricevuto alcune sorprese come quella del cugino Ennio.

I concorrenti di Tu sì que vales

Chi saranno i concorrenti di Tu sì que vales che si esibiranno nella replica in onda questa sera? Dal promo pubblicato sulla pagina Instagram del talent show di canale 5, ci saranno sicuramente esibizioni molto divertenti. Sul palco, così, si alterneranno cantanti, ballerini, attori, imitatori, acrobati e talenti di varie discipline. Questa sera, tuttavia, sul palco dovrebbe salire nuovamente anche Enrica Musto, la vincitrice dell’edizione 2019 del talent show che ha battuto il mago Ben Hanlin e il ballerino Patrizio. Ci sarà spazio anche per i talenti della Scuderia di Gerry Scotti che, invece, ha visto il trionfo di Giordano Concetti che ha avuto la meglio su Valerio Zanchè e Antonio De Luca. Anche l’appuntamento di Tu sì que vales di questa sera potrà essere seguito su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.



