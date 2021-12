Finale X Factor 2021, vincitore e pagelle/ Baltimora vince e convince, Fellow meritava di più

Pagelle finale X Factor 2021, Baltimora vincitore: si aggiudica la finale!

X Factor 2021 è terminato, per cui è il momento delle pagelle della finale e, in generale, di questa edizione del talent show che ogni anno tiene incollati al televisore i telespettatori appassionati di musica. Tantissime le emozioni vissute in questo ultimo atto del programma, con i cantanti che hanno cercato di dare il meglio di sé per conquistare il titolo. A farcela, alla fine, è stato Baltimora del roster di Hell Raton.

Non possiamo dunque non partire dal vincitore nel dare ai voti ai quattro concorrenti che si sono fronteggiati in gara. Il cantante, senza dubbio, ha vinto e convinto. Qualcosa di più se la si poteva aspettare dalla prima manche, quando avrebbe dovuto duettare con il giudice Manuelito sulle note di “Otherside” dei Red Hot Chili Peppers. Hell Raton, in realtà, lo ha soltanto accompagnato alla batteria. L’esibizione del concorrente è stata però ineccepibile. Bocche aperte anche per la seconda manche. Il “best of” di Edoardo Spinsante è stato un vero e proprio show, in cui ha dato mostra delle sue doti di produttore. Poi, nella finalissima, il suo inedito “Altro”, che tutti ormai conoscono a memoria. È super radiofonico. Voto 8,5.

X Factor 2021, diamo uno sguardo alle pagelle dei vinti: Fellow primo eliminato stupisce

Passiamo però adesso alle pagelle dei vinti di X Factor 2021. A piazzarsi al secondo posto è stato gIANMARIA, che era tra i favoriti di questa edizione. La sua musica piace ai più giovani, ma è evidente che il cantante del roster di Emma debba ancora crescere tanto. La penna è buona, eppure quei tocchi di autotune continuano a stonare. La speranza è che in futuro possa continuare a dare il meglio di sé. In passato, d’altronde, i concorrenti che hanno avuto successo senza trionfare sono stati tanti, in primis i Maneskin. Voto 7,5.

A meritarsi il titolo di miglior band dell’edizione, in quanto unica ad essere arrivata in finale a X Factor 2021, sono stati i Bengala Fire del roster di Manuel Agnelli. In questa puntata hanno stupito tutti, sciogliendosi completamente e scatenandosi sul palco: prima nel duetto col loro giudice, poi nel best of. Con la loro energia hanno coinvolto il pubblico in uno splendido show. Non avevano mai fatto così bene. Voto 8. Infine, una nota amara per Fellow, che è stato il primo eliminato di questa puntata. Un giudizio piuttosto severo da parte del pubblico, dato che il cantante del roster di Mika ha sempre fatto bene, anche nel duetto sulle note di “Underwater”. Forse scegliere un brano di un altro artista sarebbe stato meno azzardoso. Peccato non avere avuto la possibilità di ascoltarlo nelle altre manche. Voto 7,5.



