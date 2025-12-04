Le anticipazioni della finale X Factor 2025: chi sarà il vincitore? Oggi 4 dicembre in diretta da Napoli: tutto quello che accadrà.

Il giorno del capitolo finale X Factor 2025 è arrivato. Dopo le precedenti puntate che sono andate in onda da Milano e che hanno regalato emozioni ma anche colpi di scena e discussioni, questa sera, la finalissima, avrà una location d’eccezione come Piazza del Plebiscito.

Addobbata a festa, la splendida piazza di Napoli, accoglierà non solo i quattro finalisti, ma anche i giudici, gli ospiti e Giorgia che, per l’ultima volta in stagione, condurrà una serata attesissima dal pubblico dell’amatissimo talent show che, quest’anno, ha già portato alla ribalta grandi voci che hanno conquistato grandi consensi.

Per una finale da sogno, non mancheranno grandi ospiti che infiammeranno le migliaia di persone che sfideranno il freddo della serata pur di assistere alla serata più importante dei live di X Factor 2025 che sarà ricchissima di manche e di musica. Sul palco, così, arriveranno la popstar Jason Derulo e una delle voci italiane più belle di tutti i tempi ovvero Laura Pausini.

Le anticipazioni della finale X Factor 2025: i cantanti attesi da tre manche

Rob della squadra di Paola Iezzi, Delia supportata da Jack La Furia, il favorito per la vittoria PierC di Francesco Gabbani ed eroCaddeo spinto da Achille Lauro affronteranno una serata ricca di insidie. Per riuscire a portare a casa il titolo di vincitore, i quattro finalisti dovranno tirare fuori la voce e, nonostante il freddo, non dovranno commettere neanche il più piccolo errore per poter trionfare.

Durante la prima manche, i quattro cantanti si esibiranno sulle note del brano che più li rappresenta. Successivamente, durante la seconda manche porteranno il meglio delle esibizioni fatte a X Factor 2025 con le quali sono riusciti a conquistare la finale e, nel terzo ed ultimo capitolo della serata, prima di scoprire il nome del vincitore, si esibiranno con l’inedito.

La diretta streaming della finale di X Factor 2025 per non perdere nulla

Serata imperdibile quella della finalissima di X Factor 2025 che è pronta a raccogliere migliaia di telespettatori che potranno seguire tutto ciò che accadrà a Napoli sia in tv, su Sky, a partire dalle 21.15 e in streaming su NowTv per il quale, esattamente come per Sky, è necessario avere un abbonamento.