Finalista Grande Fratello ed eliminati: chi andrà in finale Francesca, Rasha, Simone, Omer, Giulia o Donatella? Fuori Flaminia e Ivana

Chi sarà il primo finalista Grande Fratello? Nella nona puntata eliminati Flaminia e Ivana

Puntata scoppiettante quella di ieri sera, lunedì 17 novembre 2025, del reality di Canale 5. C’è stato un acceso confronto tra la fidanzata di Mattia Scudieri, Carlotta, contro Grazia Kendi. Un violento litigio tra Francesca, Simone e Rasha che è durato per tutta la persona e l’intervista completa di Marina La Rosa a Domenico D’Alterio. Ci sono state, inoltre, ben due eliminati Grande Fratello, prima Flaminia Romoli e poi con un televoto flash indetto in una maniera molto particolare e con tutte donne, Ivana Castorina. E soprattutto c’è stato un clamoroso colpo di scena perché questa settimana il televoto non è stato indetto per decretare chi sarà a rischio eliminazione ma per scoprire chi sarà il primo finalista Grande Fratello.

Grazia Kendi piange furiosa dopo incontro con la fidanzata di Mattia al GF: "Questa stronz*"/ "Ha esagerato"

Chi sarà il primo finalista Grande Fratello? Al televoto sono finiti: Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone ed uno di loro si guadagnerà il passaggio alla fase finale. Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il primo finalista Grande Fratello L’unico immune della serata è Mattia Scudieri mentre tutti gli altri erano in nomination. Durante i vari nomi sia palesi che segrete non sono mancati tensioni e screzi soprattutto tra Francesca e Rasha che all’inizio della puntata sono state protagoniste di un acceso litigio e per tutta la serata si sono scambiate accuse.



Domenico D'Alterio sbotta al Grande Fratello: "Tagliata clip su Valentina"/ Cos'è successo con Marina La Rosa

Rasha, Francesca, Omer, Simone, Donatella e Giulia: chi di loro sarà il primo finalista Grande Fratello?

Scendendo nel dettaglio delle nomination Grande Fratello, Anita, Donatella e altri hanno nominato Francesca perché non hanno apprezzato come si è scagliata contro Rasha Younes. A seguire Omer ha nominato Giulia perché alcuni sui atteggiamenti non gli piacciono e Giulia ha ricambiato il favore nominandolo a sua volta. Rasha è finita nel mirino di Francesca, Domenico e Jonas mentre Grazia ha nominato Simone scagliandosi contro di lui che poco prima aveva definito Rasha una poco di buono. E dunque in nomination sono finiti Rasha Younes, Giulia Soponariu, Omer Elomari, Francesca Carrara, Simone De Bianchi e Donatella Mercoledisanto: chi di loro sarà il primo finalista Grande Fratello?