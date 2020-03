Finalista Grande Fratello Vip 2020/ Paolo Ciavarro o Patrick Ray Pugliese?

Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello Vip 2020? Durante la 17esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda oggi, mercoledì 18 marzo, sarà eletto il primo finalista che cercherà di portare a casa la vittoria durante la finalissima dell’8 aprile. Dalle anticipazioni diffusa, non si sa come avverrà l’elezione del finalista: toccherà al pubblico sceglierlo o ci sarà una catena all’interno della casa che porterà a scegliere il primo finalista della quarta edizione vip del Grande Fratello? Per scoprirlo, sarà necessario aspettare la puntata di questa sera e la doppia eliminazione prevista. I fans del reality show, tuttavia, sembrano avere già le idee chiare su chi meriti di arrivare in finale. I nomi più gettonati al momento sono quelli di Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro.

FINALISTA GRANDE FRATELLO VIP 2020: PAOLO, PATRICK E ANTONELLA IN POLE

Il forum del Grande Fratello Vip 2020 ha lanciato un sondaggio sul nome del primo finalista. I concorrenti, all’interno della casa, sono ancora tanti. I nomi in pole, però, sono solo tre ovvero Paolo Ciavarro, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Tra i tre, tuttavia, come primo finalista, i fans puntano su Paolo. Alle sue spalle, poi, ci sono Antonella e Patrick. Nel bene e nel male, la Elia, Ciavarro e Pugliese sono stati i protagonisti del reality mentre non sembrano avere molte possibilità gli altri concorrenti. L’unico che potrebbe strappare il posto da finalista ad uno dei tre potrebbe essere Andrea Denver. Gli altri inquilini, invece, non sembrano avere molte chance di accedere alla finale dell’8 aprile. Zero possibilità, invece, per Valeria Marini, Teresanna Pugliese, Sossio Aruta, Fernanda Lessa, Fabio Testi e Aristide Malnati. Il primo finalista, dunque, sarà davvero uno tra Antonella, Paolo e Patrick?



