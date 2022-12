Finaliste Miss Italia 2022/ Federica “Mio zio giocava con la Roma ma il fidanzato…”

A I Fatti Vostri tornano le finaliste di Miss Italia 2022. Ecco le loro storie, a cominciare da Federica Maini, Miss Roma, unica miss che rappresenta una città: “Sono sempre stata molto insicura – ha spiegato – molto appassionata del mondo dello spettacolo e dell’estetica. Mio zio, Giampiero, è stato calciatore della Roma in Serie A e per questo porto i giallorossi nel cuore. Il mio fidanzato purtroppo ha il difetto di essere laziale. Il mio hobby è quello di fare la modella, mi ha salvato perchè ero un po’ insicura, ho fatto molta fatica ad accettarmi per la mia magrezza, che per la prima volta è stata vista come un pregio e non un difetto. Sogno il cinema? Non nego che mi piacerebbe ma il mio sogno fin da bimba è quello di fare la modella, speriamo che questa fascia mi porti fortuna”.

Martina Broggi, Miss Lombardia, ha quindi preso la parola: “Ero una bimba molto curiosa, mi facevo sentire, una bimba molto vivace. Cosa voglio fare da grande? Studio psicologia e vorrei specializzarmi in criminologia ma vorrei ovviamente entrare anche nel mondo dello spettacolo e della moda. Io non ho un fidanzato – ha aggiunto – ma ho un cavaliere d’eccezione che è mio padre che è un sostegno fondamentale per me. Ho tante passioni – ha proseguito la finalista di Miss Italia 2022 – ho ballato per 15 anni ed ora ho smesso”.

FINALISTE MISS ITALIA 2022, MISS VENETO: “SEMPRE STATA MOLTO ESPRESSIVA”

Anna Tosoni, Miss Veneto, altra finalista di Miss Italia 2022, ha quindi concluso: “Sono sempre stata molto espressiva. I miei occhi sono sempre stati un’arma a doppio taglio, racconto attraverso gli occhi sia in positivo quanto in negativo”. E ancora: “Il mio sogno è diventare una conduttrice e presentatrice, studio comunicazione della moda ma mi sento più portata nel mondo dello spettacolo, se devo sognare in grande vorrei condurre il Festival di Sanremo. Sono fidanzata da 4 anni con Alessandro, mi ha sempre supportata e mi ha consigliata sempre di essere me stessa”.

