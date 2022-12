Finaliste Miss Italia 2022/ Giulia “Abusata da medico”, Azzurra: “Crebbi troppo e…”

Tre finaliste di Miss Italia 2022, Miss Piemonte, Umbria e Molise, sono state ospite stamane del programma de I Fatti Vostri, raccontando ognuna la propria storia. Giulia Giada Cordaro, Miss Piemonte, ha svelato di essere stata vittima di abusi: “In questo 2022 mi sento una persona rinata, ho avuto dei momenti difficili, mi sento molto determinata con tanta voglia di farcela e riuscire a realizzare i miei sogni. Io nel 2021 mi sono messa nelle mani di uno specialista – ha aggiunto l’aspirante Miss Italia – di un medico e nell’ultimo appuntamento ho subito una violenza dopo una visita medica, io l’ho denunciato e lo consiglio a tutte le persone”.

“Son riuscita a confidarmi subito con la mia miglior amica – ha continuato Miss Piemonte – e poi con il mio compagno e mia mamma e insieme abbiamo deciso di rivolgerci un legale. Il medico è stato condannato e purtroppo può ancora esercitare, spero che questa persona possa non fare più del male a nessuno. Quando ho pubblicato la mia storia sui social ho ricevuto tantissimi commenti bellissimi da ambo i sessi, mi ha fatto tantissimo piacere, ci sono stati anche commenti molto sgradevoli a cui ho risposto solo ad alcuni”.

MISS ITALIA 2022, IL RACCONTO DI TRE FINALISTE, AZZURRA: “GLI HATER…”

Questa invece Cecilia, Miss Umbria 2022: “Ho sofferto tanto di salute mi sono nascosta e quindi ho deciso di partecipare a miss Italia per un riscatto personale. Quando avevo 12 anni sono cresciuta dieci centimetri in un attimo, ora sono una e 77 e già a 12 anni ero così, la mia schiena non ha retto e mi è stata diagnostica una grave scogliosa, avevo un busto di plastica e ricordo i pianti di un’adolescente, sono cose che comunque mi hanno forgiata e mi hanno reso più forti”.

Sulla storia di Miss Piemonte ha aggiunto: “Quando ho saputo la storia di Giulia mi sono commossa e fossi stato in lei avrei denunciato, è importante, non va sminuito, conosco bene il fenomeno”. Così invece l’ultima aspirante Miss Italia 2022, leggasi Azzurra Gallinari, Miss Molise: “Ho sempre guardato Miss Italia quando ero piccola, tiravo ad indovinare chi sarebbe stata Miss Italia un giorno e quando ho raggiunto la maggiore età non ho esitato un giorno. Hater? A volte ci rimani male, c’è tanta fatica e ci sono tanti sacrifici, tarparci le ali ti fa rimanere male. Se dovessi vincere Miss Italia dedicherei il titolo alla mia famiglia, la prima cosa che farei sarebbe fare una cena assieme a tutte le persone che hanno creduto in me”.

