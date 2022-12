Finaliste Miss Italia 2022/ Miss Abruzzo: “Il mio ricordo? Il terremoto del 2009”

Prosegue l’appuntamento con le finaliste di Miss Italia 2022 a I Fatti Vostri: in studio oggi vi erano Miss Campania, Miss Abruzzo e Miss Toscana, A prendere la parola è stata Noemi, Miss Campania: “Da piccola ero una bimba molto curiosa, a quell’età si è ingenui, curiosi di capire la vita, di scoprirsi. Il mio sogno? Riuscire ad entrare nel mondo dello spettacolo, comunque sono versatile, non ho un obiettivo preciso, mi piacerebbe fare qualsiasi cosa. Quando ero piccola – ha continuato una delle finaliste di Miss Italia 2022 – ho iniziato a ballare e dietro la danza c’è disciplina, amore e sacrifici che mi hanno formato e cresciuta, se sono la persona lo devo anche a questa scuola. L’eventuale vittoria di Miss Italia la dedico a me e poi a mia nonna”.

Miss Toscana, Arianna, ha aggiunto: “Tanti ricordi belli da piccolina, quelli più belli col nonno che anche se non c’è più da due anni lo sento ancora molto vicino, mi ha insegnato tanto, a non mollare mai e mi ha dato forza anche per il concorso di Miss Italia e non solo. Anche il mio sogno è quello di fare la top model. Fin da piccola andavo nel concessionario di papà tutta truccata, loro non ne potevamo più e quindi mi hanno portata nei negozi a farmi sfilare, io a sei anni mi sentivo già una top model e la passerella la sento mia, mi emoziona. Se dovessi vincere ringrazierei i miei genitori che mi hanno dato tanto supporto”.

FINALISTE MISS ITALIA, MISS ABRUZZO: “IL MIO PIANO B E’ FARE IL CARDIOCHIRURGO”

L’ultima finalista di Miss Italia 2022 di oggi è Miss Abruzzo, Beatrice, che infine spiegato: “Ero una bimba esuberante, sempre felice. Della mia infanzia ricordo in maniera indelebile il terremoto del 2009, avevo 5 anni, e sono residente de L’Aquila che adesso si sta ricostruendo”.

“Cosa voglio fare da grande? – ha continuato la finalista di Miss Italia 2022 – il mondo dello spettacolo mi affascina e mi incuriosisce tantissimo, ma ho un piano B, diventare un cardiochirurgo, anche se so che è un percorso difficile e lunghissimo, l’orgoglio e l’adrenalina che ti da un lavoro del genere è impagabile. A chi dedicherei la vittoria di Miss Italia? A fidanzato e famiglia che mi hanno sempre supportato”.

