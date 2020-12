Finalisti All Together Now pronostici / Chi sono? Silvia Iannone la più giovane e..

Al termine della semifinale di All Together Now avremo i nomi dei finalisti ufficiali. I pronostici sui possibili finalisti stanno tormentando gli appassionati del programma di Michelle Hunziker, con il toto-nomi che è già cominciato. Sui social il pubblico si divide tra gli otto concorrenti ancora in gara, che ricordiamo sono Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo) e Savio Vurchio (52 anni, di Andria). Come emerge dalla lista dei semifinalisti, Silvia Rita Iannone è la più giovane e secondo alcuni internauti potrebbe rappresentare la sorpresa di questa semifinale. Riuscirà a conquistare il pass per la finale e sognare il premio dell’ultimo puntata da 50.000 euro?

Finalisti All Together Now: chi sono? I pronostici

Continua l’appassionante sfida di All Together Now. Questa sera, sabato 5 dicembre 2020, scopriremo chi tra gli otto concorrenti in gara riuscirà ad entrare nella lista dei finalisti. Il premio è sempre più vicino per tutti i protagonisti di quest’edizione, ma l’ultima parola spetterà come sempre alla giuria vip formata da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo e al Muro Umano formato da decine di cantanti, esperti del mondo della musica, volti famosi della televisione ed una sorta di “giuria popolare”, con dieci volti selezionati direttamente dai social.



