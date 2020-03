Finalisti Amici 2020, chi sono?/ Giulia e Nicolai a rischio, Gaia e Nyv…

Chi sono i finalisti di Amici 2020? E’ arrivato il momento di farci la fatidica domanda anche in questa edizione del programma di Maria de Filippi che, nonostante tutte le difficoltà, è andato avanti in queste settimane. Niente ospiti, nessun colpo di scena e nemmeno lo show di sempre, i ragazzi hanno dovuto fare tutto da soli senza contare su duetti e soliti meccanismi del programma puntando tutto su voci, passi di danza ed emozioni. Il lavoro alla fine è riuscito e finalmente siamo ad un passo dalla finalissima di venerdì prossimo, salvo cambiamenti, in cui i quattro ragazzi che stasera rimarranno in gara si scontreranno per portare a casa la vittoria finale, l’ambita coppia ma anche i premi in denaro e i contratti da sempre in palio. Ma chi arriverà in finale? Inutile dire che le più quotate sono Gaia Gozzi e Nyv. La prima arriva dal successo sfiorato a X Factor e da quello delle vendite del suo album mentre la seconda può contare sul giudizio positivo dei professori e anche dei giudici, sarà la sua timidezza a metterla alla porta facendole perdere questa edizione?

NICOLAI E GIULIA MOLINO A RISCHIO ELIMINAZIONE AD AMICI 2020?

In bilico ci sono sicuramente i due ballerini. Come spesso accade, anche in Amici 2020 potrebbe essere arrivato il momento dello scontro per il girone ballo e questo farà fuori uno tra Javier e Nicolai a favore del vincitore. Sicuramente il cubano sta soffrendo molto per lo scontro con Nicolai e questo, alla fine, potrebbe giocargli un brutto scherzo causandone l’eliminazione, ma se così non fosse? Nicolai è arrivato come un siluro sulla scuola di Amici 2020 rompendo gli equilibri e anche la pace di Javier che ha trovato così pane per i suoi denti. Rimane il fatto che proprio il ballerino così come Giulia Molino sembrano quelli più “deboli” almeno secondo le ultime votazioni. Rimane il fatto che il pubblico a casa potrà dire la sua perché ormai da giorni sta votando per il proprio finalista, che sia questo a salvare Giulia piazzandola tra i finalisti di Amici 2020 a discapito di uno dei due ballerini?



