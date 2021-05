FINALISTI AMICI 2021, CHI SONO?/ Aka7even è il primo: “Felicissimo, non ci credo!”

È Aka7even il primo ad avere la possibilità di giocarsi un posto per la finale di Amici 2021. La prima sfida Aka la gioca contro Tancredi e la vince senza grandi difficoltà. La seconda sfida è il guanto di sfida contro Sangiovanni su “She” con tanto di barre. Luca la dedica a Napoli, Sangiovanni a vari tipi di amore e di storie ed è lui a vincere, anche perché, secondo Stefano De Martino, nelle barre scritte da Aka7even “c’era un po’ di retorica”. Stavolta l’allievo della Pettinelli riesce nell’impresa: vince la sfida ed è lui il primo finalista di Amici 2021. Emozionatissimo e incredulo, il cantante dichiara: “Sono felicissimo, non me l’aspettavo tutto questo. Sono confuso ma davvero contento”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Tutto è pronto per scoprire finalmente chi sono i finalisti di Amici 2021. La registrazione della semifinale è andata in scena già giovedì pomeriggio e quindi in molti sanno che gli Intoccabili di Anna Pettinelli e Veronica Peparini sono già in finale (naturalmente stiamo parlando degli unici due rimasti, Aka7even e Giulia Stabile) ma altri nomi non sono ancora certi. In particolare, le anticipazioni non hanno ancora rivelato il nome del quarto finalista di Amici 2021 perché a svelarlo sarà Maria de Filippi in casetta proprio come è stato fino a questo momento per gli eliminati del programma. E allora a chi toccherà esibirsi nella diretta di sabato prossimo su Canale5? Le anticipazioni hanno già rivelato che il primo finalista sarà Aka7even e che subito dopo a lui si unirà Giulia Stabile. Per tutti gli altri ci sarà da sudare un po’ di più ma alla fine della terza manche trionferà Sangiovanni.

Chi è il quarto finalista di Amici 2021?

E gli altri? Ancora sfide e prove da superare per Alessandro, Serena, Deddy e Tancredi che rischiano di tornare a casa senza risultare tra i finalisti di Amici 2021. I rumors parlano sempre più insistentemente di Deddy finalista e di tutti gli altri a casa e questo significa che il discorso danza si chiuderà proprio con la presenza di GIulia Stabile nella diretta di sabato prossimo e con l’eliminazione dei suoi due rivali. Ma sarà tutto vero? Quello che è certo è che Tancredi spesso è stato con le spalle al muro e in molti erano convinti che non dovesse nemmeno alla fase finale del programma. Le cose sono cambiate un po’ in corsa ma la sua situazione rimane precaria, chi altro sarà eliminato questa sera?

