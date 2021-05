Finalisti Amici 2021 Serale, chi sono?/ Alessandro, Tancredi e Serena a rischio…

Finalisti Amici 2021 serale: Giulia e Sangiovanni in pole

Chi sono i finalisti del serale di Amici 2021? Chi è riuscito a strappare il biglietto per l’ultima puntata del talent show che andrà in onda sabato 15 maggio al termine della quale sarà eletto il vincitore assoluto della ventesima edizione di Amici? Ancora poche ore e i nomi dei finalisti saranno svelati. Come ogni settimana, oggi giovedì 6 maggio, in quel di Cinecittà, si sta registrando la semifinale del serale di Amici 2021. A decretare i finalisti saranno, probabilmente, i giudici Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino a cui, nelle scorse settimane, è stato affidato il compito di decidere l’eliminato della puntata. Non si escludono, tuttavia, meccanismi diversi per decretare i finalisti che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero essere quattro. Chi, dunque, tra Giulia, Alessandro, Serena, Sangiovanni, Aka7even, Tancredi e Deddy dovrà rinunciare al sogno di partecipare alla finalissima?

Alessandro, Serena e Tancredi rischiano l’eliminazione?

Sono tanti i talenti emersi nel corso del serale di Amici 2021. Tra gli allievi che dovrebbero conquistare, senza problemi, la finalissima, ci sono sicuramente Giulia Stabile e Sangiovanni. La ballerina e il cantante, oltre a godere dell’appoggio di quasi tutto il corpo docente della scuola di Maria De Filippi, possono contare anche sul sostegno dei giudici Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino che, nel corso delle varie puntate, si sono sempre complimentati con entrambi. Anche Deddy è riuscito a superare facilmente quasi tutte le puntate portando a casa bei complimenti. Chi, invece, ha avuto un percorso altalenante è Aka7even che ha spesso perso le varie sfide di cui è stato protagonista. Tuttavia, secondo i fan di Amici, gli allievi che rischierebbero di non accedere alla finale, qualora i posti disponibili siano solo quattro, sono Serena, Tancredi e Alessandro. Saranno quest’ultimi gli eliminati della semifinale?

