FINALISTI AMICI 2023, CHI SONO?/ Isobel vola in finale per prima, Celentano al settimo cielo!

Isobel è la prima finalista di Amici 2023

È Isobel la prima finalista di Amici 2023. La ballerina del team di Alessandra Celentano è riuscita a conquistare il posto in finale al primo tentativo. La semifinale prevede infatti una sfida a tre e non a due, coinvolgendo tutte le squadre in gara. Così per la prima manche Isobel ha sfidato Angelina (per la squadra Cuccarini-Lo) e Mattia (per Arisa-Todaro). A vincere è stata proprio Isobel, dando il ‘boccino’ alla sua squadra, che ha dunque avuto modo di decidere le sfide della prima manche.

Alla fine di tre sfide, a vincere è stata proprio la squadra Zerbi–Cele. Aaron e Isobel sono finiti davanti alla commissione ed è stata Isobel ad accedere alla Finale. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Colpi di scena sono attesi per la semifinale di Amici 2023 che proclamerà i finalisti che si contenderanno la vittoria nella puntata di domenica 14 maggio, in diretta su Canale 5. Tre squadre per sei allievi quelle rimaste in gara: Isobel e Aaron per la squadre di Zerbi e Celentano; Mattia e Wax per la squadra di Arisa e Raimondo Todaro; Angelina e Maddalena per quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ma quanti e quali saranno gli allievi che arriveranno in finale?

Dalla registrazione che si è tenuta poco prima della diretta di oggi 6 maggio, sappiamo già alcuni dei finalisti certi. Se non volete scoprirli, interrompete dunque la lettura qui. Se volete invece conoscerne i nomi, sappiate che la prima allieva ad aver conquistato la finale è stata Isobel. La ballerina si gioca, dunque, non solo la vittoria del circuito danza, ma anche quella del programma.

Secondo finalista del serale di Amici 22 è Mattia. Il ballerino di Raimondo Todaro è riuscito a sbaragliare la concorrenza nel corso della seconda manche della gara, assicurandosi un posto in finale. Terza finalista è invece Angelina, che si è giocata il posto contro Aaron e Wax. Solo dunque loro tre i primi finalisti certi del serale di Amici 2023. Manca un posto al serale e a contenderselo sono Wax e Aaron, finiti al ballottaggio finale. Non è però da escludere un colpo di scena, ovvero che Maria De Filippi annunci che entrambi potranno alla fine partecipare alla finale. Chi sicuro non ci sarà è Maddalena, eliminata direttamente durante la gara.

