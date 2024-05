Finalisti Amici 2024, chi sono i concorrenti?/ L’eliminato tra Petit e Mida: il pronostico

Sale l’attesa generale per la puntata finale di Amici 2024 e, intanto, in un pronostico sulla rosa dei finalisti tra i talenti in corsa Petit e Mida rischiano l’eliminazione alla semifinale. Mentre i sette concorrenti svelano nell’ultimo daytime il loro sentiment nell’attesa per la puntata finale del 18 maggio 2024, siamo in grado di stilare un pronostico sul margine del rischio eliminazione per i cantanti e ballerini nella semifinale dell’11 maggio 2024.

Petit eliminato nella semifinale di Amici 2024?/ "Ho paura di non riuscire a..."

Relativamente ai risultati di un sondaggio indetto via Facebook, che chiama gli utenti nel web ad esprimere una preferenza tra i concorrenti per il salvataggio, Mida e Petit risultano essere i meno favoriti quotati a 0% e 8,% dei voti. Un dato significativo che potrebbe rispecchiare il gusto dei tre giudici del serale di Amici 2024, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré.

Luca Jurman attacca Holden: "Se stavi zitto facevi una bella figura"/ La frecciata dopo il serale di Amici 23

Mida e Petit finiscono al ballottaggio eliminatorio della semifinale, prima della finale: il pronostico sulla gara di Amici 2024

Mida e Petit, nell’ottica del pronostico sulla competizione di Amici 2024, potrebbero quindi vedersi allo scontro nella disciplina e categoria di appartenenza, il canto, e giocarsi un posto per la finale con i papabile cantanti finalisti Holden e Sarah Toscano, insieme ai due ballerini e per una finale a cinque finalisti. Chiaramente al netto di un eliminato in seduta di semifinale.

E tra i due papabili concorrenti a rischio, a margine del settimo serale, in semifinale Mida potrebbe spuntarla eliminando Petit dalla competizione di Amici, sulla scia di una precedente performance brillante.

"Holden ridicolizzato ad Amici 2024": scoppia la polemica dopo il settimo serale/ Il web accusa Cuccarini!

Holden é il primo finalista di Amici 2024? il gradimento del pubblico può fare la differenza

Secondo gli stessi dati del sondaggio, Holden é invece il primo preannunciato finalista, votato al 32% anche a dispetto delle critiche che ora abbandono sul conto del figliastro d’arte di Laura Pausini. Il titolo di secondo finalista per il pronostico va invece la ballerina Marisol Castellanos, votata al 24%. A seguire troviamo al terzo posto tra i finalisti annunciati Sarah Toscano votata al 21%. Penultimo tra i finalisti prima del superstite al ballottaggio tra Petit e Mida, nell’ordine di gradimento, sarebbe Dustin Taylor, votato al 18 %.

© RIPRODUZIONE RISERVATA