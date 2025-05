Come sono scelti i finalisti di Amici 2025? Il regolamento della semifinale non è quello delle puntate finora andate in onda, in quanto prevede un ballottaggio in positivo. La gara prevede sempre le consuete tre manche: le due squadre in gara – PettiLo e Zerbi-Celentano – si sfidano su tre punti ma non è la squadra perdente a finire sotto il giudizio della giuria, bensì quella vincente. I tre concorrenti della squadra in questione, dunque, tornano ad esibirsi con un cavallo di battaglia e solo alla fine di tutte le esibizioni la giuria si esprime.

Come funziona la semifinale di Amici 2025 e come sono proclamati i finalisti

Ognuno dei tre giudici – Amadeus, Cristiano Malgiolgio ed Elena D’Amario – farà il nome del concorrente che hanno preferito e il più votato va ufficialmente in finale. Maria De Filippi apre lo schermo dal quale esce la maglia oro della finale e quel concorrente la indossa. La gara si riapre poi con la seconda manche dalla quale è escluso il concorrente che ha già conquistato la maglia del serale. Si continua nello stesso modo fino a quando hanno fine le tre manche con altrettanti finalisti. I tre concorrenti che non conquistano la finale grazie a una delle tre manche finiscono direttamente al ballottaggio per l’eliminazione. Lì, uno o due dei tre sarà eliminato alla fine delle loro esibizioni, sempre per volontà della giuria. Chi sarà salvo, invece, conquisterà la maglia del serale rimasta ancora in gioco.