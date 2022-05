Finalisti Amici 21, regolamento semifinale finale/ Come vengono scelti?

Amici 21, Maria De Filippi rivela il regolamento della semifinale

Ci siamo, tra pochi giorni e più precisamente il 7 maggio 2022 su Canale 5 va in onda la semifinale di Amici 21, di cui Maria de Filippi ha svelato il regolamento ufficiale nel daytime settimanale del talent. In una comunicazione rivolta ai possibili finalisti e concorrenti in corsa al serale del talent-show, la conduttrice e produttrice del format anzitutto si complimenta con i destinatari del messaggio per essere giunti ad un passo dalla finale del talent di Canale 5. “Tra un po’ è finito tutto e rivedrete casa vostra, farete fatica all’inizio a riabituarvi alla vita normale -dichiara Maria De Filippi nell’rvm rilasciato nel daytime di Amici 21 in corso, in onda il 2 maggio -. La finale è a 5, la semifinale è tutta al positivo e intendo dire che le 3 manche stabiliscono i 3 finalisti”.

Cosa accade prima della finale: il comunicato sulla decretazione dei primi finalisti

Il comunicato diramato da Maria De Filippi nella casetta dei talenti in corsa per il montepremi finale del talent, ovvero Dario Schirone, Michele Esposito, Sissi (Silvia Cesana), Alex (Alessandro Rina), Albe (Alberto La Malfa), Serena Carella, poi prosegue con la conduttrice che svela come avverrà la decretazione dei finalisti. “Ci sono 3 ballerini e 4 cantanti -dichiara la conduttrice nell’rvm rilasciato nella casetta dei talenti-. La prima manche è di canto, la seconda di ballo e la terza di canto. 2 cantanti e 1 ballerino entrano di diritto in finale”. Maria De Filippi anticipa così che in occasione della semifinale di Amici 21, prevista per il 7 maggio 2022 su Canale 5, verranno decretati i nomi dei primi 3 concorrenti che avranno accesso alla finale del talent-show, in qualità di finalisti.

